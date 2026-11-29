Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, cho thấy mặt đất rung lắc dữ dội tại sân bay đúng thời điểm máy bay chuẩn bị tiếp đất.

Sự việc xảy ra vào sáng 28/11, khi một trận động đất mạnh 5 độ richter làm rung chuyển khu vực Los Angeles, bang California, Mỹ, giữa cao điểm đi lại dịp lễ Tạ ơn.

Clip ghi lại sự việc (Nguồn: X@airlinevideos)

Theo thông tin được công bố, chuyến bay Delta 1972 khởi hành từ thành phố Kansas đang thực hiện giai đoạn tiếp cận cuối cùng để hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles. Tuy nhiên, khi máy bay chỉ còn cách đường băng một khoảng ngắn, động đất bất ngờ xảy ra.

Camera ghi hình tại sân bay cho thấy mặt đất rung chuyển. Trước tình huống này, kiểm soát viên không lưu lập tức phát lệnh yêu cầu phi công hủy hạ cánh và thực hiện thao tác bay vòng (go-around).

Trong đoạn ghi âm liên lạc giữa đài kiểm soát không lưu và phi công, nhân viên điều hành nói: “Delta 1972, hãy bay vòng lại. Chúng tôi đang xảy ra một trận động đất lớn."

Đây là quy trình an toàn trong hàng không, cho phép máy bay ngừng quá trình tiếp cận hạ cánh, tăng độ cao và thực hiện một lượt tiếp cận mới khi điều kiện chưa đảm bảo.

Sau khi bay vòng và chờ kiểm tra tình trạng đường băng, máy bay đã hạ cánh an toàn lúc 10h01 sáng (giờ địa phương), khoảng 30 phút sau khi trận động đất xảy ra.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 5 độ richter xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 28/11, với tâm chấn nằm cách khu vực Manhattan Beach khoảng 5,6 km về phía tây tây nam, ở độ sâu khoảng 12,2 km. Sau rung chấn ban đầu, khu vực tiếp tục ghi nhận nhiều dư chấn, trong đó có một trận động đất mạnh 4,6 độ richter vào khoảng 11h41.

Không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, trận động đất còn khiến nhiều khu vực bên trong sân bay quốc tế Los Angeles bị hư hại. Những đoạn video được hành khách chia sẻ cho thấy kính tại nhà ga vỡ vụn, các tấm trần rơi xuống sàn và một số lối đi tại Nhà ga số 7 phải phong tỏa.

Dù xuất hiện những hình ảnh thiệt hại tại sân bay, LAX vẫn duy trì hoạt động và các chuyến bay tiếp tục được khai thác. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cùng Thống đốc California Gavin Newsom kêu gọi người dân và du khách cảnh giác trước nguy cơ xuất hiện thêm dư chấn, đồng thời nhắc nhở thực hiện nguyên tắc an toàn: cúi thấp người, tìm nơi trú ẩn và giữ chặt vị trí khi động đất xảy ra.

Nguồn: Unilad