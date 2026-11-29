Người làm nghề tự do, buôn bán nhỏ có thể tự đóng bảo hiểm xã hội để có lương hưu, nhưng quyền lợi có một số điểm khác người làm công ăn lương.

Câu 1: Tỷ lệ lương hưu của người đóng tự nguyện tính thế nào so với người đóng bắt buộc?

A. Thấp hơn 10%

B. Cao hơn 5%

C. Tính theo bảng riêng

D. Giống người đóng bắt buộc ✔

Giải thích:

Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định tỷ lệ hưởng lương hưu của người đóng tự nguyện được tính theo các mốc tương ứng với người đóng bắt buộc.

Đối với lao động nữ, 15 năm đóng được tính 45%, mỗi năm thêm 2%. Đối với lao động nam, 20 năm đóng được tính 45%; trường hợp đóng từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm được tính từ 40%, sau đó mỗi năm thêm 1%. Tỷ lệ tối đa là 75%.

Đáp án đúng là: D. Giống người đóng bắt buộc

Câu 2: Lương hưu tự nguyện tính trên căn cứ nào?

A. Mức lương tối thiểu vùng

B. Mức bình quân thu nhập tháng đã đóng ✔

C. Mức lương cơ sở

D. Mức tham chiếu

Giải thích:

Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định lương hưu tự nguyện được tính trên mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Mức thu nhập làm căn cứ đóng do người tham gia lựa chọn trong giới hạn pháp luật quy định và được điều chỉnh theo quy định.

Đáp án đúng là: B. Mức bình quân thu nhập tháng đã đóng

Người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 15 năm có thể được hưởng lương hưu hằng tháng khi đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu theo quy định. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Câu 3: Một lao động nữ đóng tự nguyện 18 năm, mức bình quân thu nhập 6.000.000 đồng. Lương hưu hằng tháng là bao nhiêu?

A. 2.530.000 đồng

B. 2.700.000 đồng

C. 3.060.000 đồng ✔

D. 3.300.000 đồng

Giải thích:

Theo Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nữ đóng 18 năm là 45% cộng 3 năm nhân 2%, tức 51%.

Với mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là 6.000.000 đồng/tháng, lương hưu được tính bằng 6.000.000 đồng nhân 51%, tương đương 3.060.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng là: C. 3.060.000 đồng

Câu 4: Người chỉ đóng tự nguyện có mức lương hưu tính ra thấp có được nâng lên mức tham chiếu không?

A. Có, nếu đóng đủ 20 năm

B. Có, nếu tham gia trước năm 2025

C. Không được nâng ✔

D. Có, nếu là lao động nữ

Giải thích:

Khoản 1 Điều 13 Nghị định 158/2025/NĐ-CP quy định việc bảo đảm mức lương hưu thấp nhất bằng mức tham chiếu đối với một số người đã tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7/2025 và có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo nhóm đối tượng quy định.

Người chỉ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không thuộc diện được bảo đảm mức lương hưu thấp nhất theo quy định này. Vì vậy, lương hưu được tính theo thời gian đóng và mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Đáp án đúng là: C. Không được nâng

Câu 5: Người đóng tự nguyện được nghỉ hưu ở tuổi nào?

A. Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường ✔

B. Thấp hơn 5 tuổi

C. Thấp hơn 10 tuổi

D. Bất cứ khi nào đóng đủ 15 năm

Giải thích:

Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên.

Theo đó, người chỉ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phải đáp ứng tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, không được tự động nghỉ hưu sớm chỉ vì đã đóng đủ 15 năm.

Đáp án đúng là: A. Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường