Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đặt hai lối nghỉ hưu sớm ở hai điều khác nhau. Điều 64 dành cho người có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục, hoặc đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc từ đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò. Điều 65 dành cho người bị suy giảm khả năng lao động.

Khoản 3 Điều 66 chỉ trừ tỷ lệ hưởng với người hưởng lương hưu theo Điều 65. Người hưởng theo Điều 64 được tính tỷ lệ theo khoản 1 Điều 66, như người nghỉ đúng tuổi.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Ví dụ dưới đây so sánh hai lao động nam cùng có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội, cùng nghỉ trước tuổi nghỉ hưu bình thường 5 năm.

Mục so sánh Nghỉ theo Điều 64 (15 năm nghề nặng nhọc) Nghỉ theo Điều 65 (suy giảm 61% đến dưới 81%) Tỷ lệ gốc với 25 năm đóng 55% 55% Bị trừ vì nghỉ trước tuổi Không trừ 10%, tức 2% cho mỗi năm Tỷ lệ thực hưởng 55% 45% Thời gian đóng tối thiểu 15 năm đóng BHXH bắt buộc 20 năm đóng BHXH bắt buộc

Nguồn: tính theo Điều 64, 65, 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Với mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là 10 triệu đồng một tháng, chênh lệch 10 điểm phần trăm tương đương 1 triệu đồng lương hưu mỗi tháng.

Hai lối này còn khác nhau ở điều kiện thời gian đóng. Người nghỉ theo Điều 65 phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong khi người nghỉ theo Điều 64 chỉ cần đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như người nghỉ đúng tuổi.

Người vừa đủ 15 năm làm nghề trong danh mục, vừa bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%, nên tính cả hai phương án trước khi nộp hồ sơ. Nếu tuổi đã chạm mốc của bảng tại Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, nghỉ theo Điều 64 cho tỷ lệ hưởng cao hơn.