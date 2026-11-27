Ngày 19/11, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, căn cứ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ 2 xem xét thông qua, đơn vị sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP).

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất thay đổi cách xử lý đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Theo đó, Cục Cảnh sát giao thông dự kiến nghiên cứu, đề xuất đối với trường hợp đèn tín hiệu chuyển vàng, phương tiện đi qua vạch dừng xe sẽ không bị xử phạt.

Đối với trường hợp đèn đỏ, phương tiện vượt qua vạch dừng nhưng dừng lại, không gây cản trở giao thông, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất áp dụng hình thức cảnh cáo ở lần vi phạm đầu tiên.

Nếu tiếp tục vi phạm lần thứ hai, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Đến lần vi phạm thứ ba, mức phạt tiền có thể được tính lũy kế, gấp 3 lần, đồng thời tiếp tục bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, đối với hành vi vượt qua vạch dừng khi đèn đỏ và tiếp tục đi, phương án xử lý được đề xuất nghiêm khắc hơn ngay từ lần vi phạm đầu tiên.

Cụ thể, lần đầu vi phạm sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Nếu tái phạm lần thứ hai, mức phạt tiền có thể tăng gấp 2 lần; đến lần thứ ba có thể tăng gấp 3 lần hoặc hơn, đồng thời tiếp tục áp dụng hình thức trừ điểm giấy phép lái xe.

Theo đề xuất, các lần vi phạm sẽ được tính lũy kế theo thời hiệu vi phạm hành chính. Việc xử lý hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông sẽ căn cứ vào dữ liệu điện tử, bao gồm hình ảnh từ camera và các hệ thống giám sát giao thông.

Cách tra cứu phạt nguội trên nền tảng số

Người dân có thể tự kiểm tra phương tiện có bị ghi nhận vi phạm hay không qua các kênh chính thức sau:

- Cổng thông tin Cục Cảnh sát giao thông (csgt.vn): vào mục tra cứu phương tiện vi phạm, nhập biển số, chọn loại phương tiện, nhập mã xác nhận rồi bấm "Tra cứu".

- Ứng dụng VNeTraffic: đăng nhập bằng tài khoản VNeID, vào mục "Vi phạm và xử phạt", chọn "Thông báo vi phạm giao thông". Nếu không có thông báo nào thì phương tiện chưa bị ghi nhận vi phạm.

- Nộp phạt trực tuyến: khi đã có quyết định xử phạt, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) bằng tài khoản VNeID mức 2 để thanh toán.

Chỉ tra cứu trên các kênh chính thức. Không bấm vào đường link trong tin nhắn tự xưng là "thông báo vi phạm giao thông", và không cung cấp mã OTP ngân hàng hay VNeID cho bất kỳ ai.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lào Cai