Khởi tố Chủ tịch xã, công chức địa chính, Giám đốc, Phó Giám đốc, viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can là công chức địa chính, lãnh đạo xã, cán bộ thẩm định hồ sơ, Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
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Khởi tố một loạt công chức, viên chức thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La (PC03) phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La thi hành “Quyết định khởi tố bị can”, “Lệnh bắt bị can để tạm giam” đối với 06 đối tượng nguyên là công chức địa chính, lãnh đạo UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (nay thuộc xã Vân Hồ), cán bộ thẩm định hồ sơ, Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.
Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
Điều 360, Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự quy định "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" như sau:
1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:
a) Làm chết người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Làm chết 02 người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
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