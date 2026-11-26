Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương đến ngày 30/11 hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu và đủ điều kiện đồng bộ. Đến hết năm nay, cơ sở dữ liệu số phải được xây dựng đối với toàn bộ thửa đất đã thu thập thông tin.

Thực tế, việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu đất đai đã từng bước phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công. Đến nay, hơn 2 triệu hồ sơ thủ tục hành chính của các bộ, ngành và địa phương đã sử dụng dữ liệu đất đai thay thế thành phần hồ sơ giấy.

Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lâm Đồng và An Giang là 5 tỉnh có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 về cơ sở dữ liệu đất đai.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tập trung huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện quyết liệt việc chuẩn hóa, đối soát, bổ sung, làm sạch dữ liệu đất đai đã có, bảo đảm tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".

Các địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đất đai) trước ngày 3/12 này.