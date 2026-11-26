CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa công bố điều chỉnh tên, quy mô và tiến độ Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Sau điều chỉnh, dự án có tên mới là Khu đô thị Trung tâm Thể thao Quốc tế - Vinhomes Global Centre, quy mô hơn 9.139 ha, tiến độ hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2036.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có tên cũ là Khu đô thị thể thao Olympic khởi công vào tháng 12/2025 với diện tích khoảng 9.171 ha, gồm 4 dự án thành phần, thực hiện trên địa bàn 11 xã của TP Hà Nội gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hoà.

Số liệu từ chủ đầu tư, tính đến tháng 7/2026, dự án đã chi trả đền bù GPMB hơn 50.000 tỷ đồng.

Đầu tháng 11, Vinhomes đã thông qua điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án này từ 925.651 tỷ đồng lên mức 1.225.011 tỷ đồng (tăng 299.360 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu của liên danh nhà đầu tư vẫn chiếm tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư, trong đó Vinhomes góp 35% vốn chủ sở hữu. Vốn huy động chiếm tối đa 85% tổng vốn đầu tư.

Trước đó vào tháng 10, Vinhomes đã sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên danh chủ đầu tư thực hiện Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Nhà đầu tư ban đầu là liên danh Vinhomes - CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Hồi - CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương lai - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý.

Vinhomes cho biết, Công ty Bất động sản Ngọc Hồi đã sáp nhập vào CTCP VinFast Việt Nam. Còn Công ty Tương Lai đã sáp nhập vào CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinfast (nay đã đổi tên thành CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai).

Sau khi kế thừa tư cách thành viên liên danh, liên danh nhà đầu tư dự án hiện nay bao gồm: Vinhomes, VinFast Việt Nam, Công ty Ngọc Quý và Công ty Phát triển Tương lai.