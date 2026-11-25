Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công văn số 13477/BNNMT-QLĐĐ gửi Chủ tịch UBND 13 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk và An Giang; yêu cầu tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 23/11, cả nước đã xây dựng và đồng bộ dữ liệu của 74,6 triệu trong tổng số 105,3 triệu thửa đất. Trong đó, 62,8 triệu thửa đất có dữ liệu bảo đảm tiêu chí Nhóm I "đúng - đủ - sạch - sống"; 11,8 triệu thửa đất thuộc Nhóm II cần tiếp tục hoàn thiện.

Việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu đất đai từng bước phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công. Đáng chú ý, hơn 2 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương đã sử dụng dữ liệu đất đai thay thế thành phần hồ sơ giấy; hơn 11 triệu lượt yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu được thực hiện.

Bên cạnh đó, 462 cơ quan thuế cơ sở đã sử dụng dữ liệu đất đai để xác định nghĩa vụ tài chính khi giao đất, cho thuê đất và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Bộ Công an đã đồng bộ 54,4 triệu dữ liệu đất đai về Trung tâm dữ liệu quốc gia, tích hợp 31,4 triệu Giấy chứng nhận trên ứng dụng VNeID; hơn 20.000 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú được xử lý thông qua kết nối, khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu đất đai.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, qua theo dõi, đánh giá, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định còn 5 tỉnh có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 theo Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP ngày 29/7/2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ.

Cụ thể, Tuyên Quang đạt 65%, Lạng Sơn đạt 67%, Lâm Đồng đạt 68%, An Giang đạt 70% và Sơn La đạt 72%. Đây là những địa phương cần tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, nhân lực để đẩy nhanh việc chuẩn hóa, đối soát, bổ sung, làm sạch dữ liệu đất đai đã có.

Bộ yêu cầu các tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá chính xác khối lượng và tiến độ thực hiện; xác định rõ nguyên nhân chậm, khó khăn, vướng mắc cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, tập trung hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", bảo đảm đồng bộ những dữ liệu đủ điều kiện vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phục vụ kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các địa phương phải hoàn thành tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu được chuẩn hóa, đối soát, làm sạch và đủ điều kiện đồng bộ trước ngày 30/11/2026. Kết quả thực hiện phải báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 3/12/2026.

10 địa phương còn khối lượng lớn nhiệm vụ năm 2027

Đối với nhiệm vụ năm 2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ rõ 10 tỉnh, thành phố còn khối lượng lớn thửa đất phải thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Trong đó, Phú Thọ còn 5,5 triệu thửa đất; Thanh Hóa và Quảng Ngãi cùng còn 2,9 triệu thửa; Tuyên Quang 2,2 triệu thửa; Lâm Đồng 2,1 triệu thửa; Hà Nội 1,7 triệu thửa; Điện Biên 1,5 triệu thửa; Hưng Yên 1,3 triệu thửa; Cao Bằng và Đắk Lắk cùng 1,2 triệu thửa.

Bộ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ khối lượng, tiến độ, nguồn lực, kinh phí và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoàn thành mục tiêu trong năm 2027.

Cùng với đó, chủ động bố trí nguồn lực, thực hiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị thực hiện theo quy định; tổ chức đồng bộ công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tránh trùng lặp, lãng phí. Quá trình triển khai cần lồng ghép các hoạt động theo quy định tại Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT ngày 30/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ cũng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp quan tâm chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị và chính quyền cấp xã; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với 10 địa phương còn khối lượng lớn nhiệm vụ năm 2027, kế hoạch triển khai phải được hoàn thiện và gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/12/2026 để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc.

Cục Quản lý đất đai được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Thu Cúc