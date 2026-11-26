Công trình cao 123m, vượt kỷ lục của tháp không lưu Nội Bài

Đài kiểm soát không lưu Long Thành là một trong những công trình có chiều cao nổi bật nhất tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Công trình cao 123m, được thiết kế theo hình tượng búp sen, tạo điểm nhấn kiến trúc trong tổng thể sân bay.

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trước khi công trình này hoàn thành, vị trí đài kiểm soát không lưu cao nhất Việt Nam thuộc về tháp không lưu tại sân bay Nội Bài, với chiều cao 95m, được khánh thành năm 2012. Như vậy, công trình tại Long Thành cao hơn 28m so với kỷ lục trước đó.

Ngày 19/12/2025, đài kiểm soát không lưu Long Thành chính thức được đưa vào hoạt động, đồng thời điều hành thành công 3 chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay này. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng phục vụ quản lý, điều hành bay tại Long Thành.

Phần đỉnh của tháp không lưu Long Thành.

Đáng chú ý, công trình không chỉ là một điểm nhấn về kiến trúc mà còn đảm nhiệm chức năng quan trọng trong bảo đảm an toàn hàng không. Từ đây, lực lượng kiểm soát viên không lưu điều phối hoạt động cất cánh, hạ cánh, di chuyển trên đường lăn và sân đỗ của tàu bay.

Hơn 3.435 tỷ đồng đầu tư hệ thống điều hành bay

Đài kiểm soát không lưu là công trình trung tâm thuộc dự án thành phần 2, gồm các công trình phục vụ quản lý bay tại sân bay Long Thành do VATM làm chủ đầu tư.

Toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.435 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích khoảng 70.000m². Ngoài tháp không lưu cao 123m, dự án còn có hệ thống công trình và thiết bị chuyên ngành phục vụ hoạt động quản lý bay như trạm radar, hệ thống dẫn đường, giám sát, thông tin, khí tượng và cấp điện bảo đảm hoạt động bay.

Riêng tháp không lưu có đường kính thân khoảng 10m. Tại vị trí cao nhất là cabin kiểm soát, nơi các kiểm soát viên quan sát và điều hành hoạt động bay trong khu vực sân bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tháp được xây dựng ở vị trí có thể bao quát khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ. Việc bố trí radar giám sát mặt đất tại vị trí cao của công trình giúp hạn chế các điểm mù do công trình, phương tiện hoặc vật cản, hỗ trợ công tác giám sát và điều hành hoạt động trên mặt đất.

Các hệ thống radar giám sát, thông tin, dẫn đường, khí tượng và thiết bị liên quan được đầu tư đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng điều hành bay tại Long Thành, đồng thời kết nối với Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh.

“Bộ não” của sân bay quy mô 5.000ha

Sân bay Long Thành được quy hoạch trên diện tích khoảng 5.000ha, với tổng vốn đầu tư toàn bộ dự án hơn 16 tỷ USD. Khi hoàn thành các giai đoạn, sân bay được thiết kế đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trong giai đoạn 1, sân bay được đầu tư công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Hệ thống hạ tầng gồm nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và các công trình phụ trợ.

Trong tổng thể đó, đài kiểm soát không lưu được ví như “bộ não” của sân bay, giữ vai trò điều phối hoạt động của tàu bay từ khi tiếp cận, hạ cánh đến lúc di chuyển vào sân đỗ và cất cánh trở lại. Hệ thống này cũng góp phần bảo đảm hoạt động bay được duy trì liên tục, an toàn khi sân bay đi vào khai thác với mật độ chuyến bay ngày càng tăng.