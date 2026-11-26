‏‏Tại Qtopia Phước Hải, hai lựa chọn bàn giao đầy đủ nội thất hoặc cơ bản giúp chủ sở hữu chủ động cân đối ngân sách, định hình không gian căn hộ phù hợp với sở thích nghỉ dưỡng của gia đình và mục tiêu khai thác cho thuê.

Nâng cao giá trị của "ngôi nhà thứ hai" bên biển ‏

‏Giá trị của một "ngôi nhà thứ hai" bên biển được thể hiện qua khả năng đáp ứng những kỳ nghỉ thường xuyên. Gia đình có trẻ nhỏ cần không gian thuận tiện cho sinh hoạt chung; các cặp đôi ưu tiên sự riêng tư; người lớn tuổi quan tâm đến cảm giác thoải mái và cách sử dụng đơn giản. Những khác biệt này khiến phương án hoàn thiện nội thất trở thành yếu tố đáng cân nhắc ngay khi lựa chọn căn hộ.‏

‏Tại Qtopia Phước Hải, đơn vị phát triển mang đến đa dạng các dòng sản phẩm từ Studio đến căn hộ 1, 2 và 3 phòng ngủ đi cùng lựa chọn bàn giao đầy đủ nội thất hoặc cơ bản. Với phương án đầy đủ nội thất, các hạng mục được chuẩn bị theo danh mục bàn giao giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian dành cho các khâu thiết kế, mua sắm, vận chuyển và lắp đặt, sớm đưa căn hộ vào sử dụng sau khi nhận nhà.‏

‏"Công việc kinh doanh tại trung tâm TP.HCM khá bận rộn nên tôi ưu tiên căn hộ được bàn giao đầy đủ nội thất để giảm thời gian theo sát quá trình hoàn thiện. Tôi mong sau khi nhận nhà, gia đình có thể sớm sử dụng, để mỗi cuối tuần chỉ cần khoảng 75 phút di chuyển là có thể về bên biển nghỉ ngơi, dành thời gian cho nhau và nạp lại năng lượng". ‏‏Chị Trương Ngọc Diệp (Phường Bến Thành, TP.HCM) chia sẻ sau buổi lắng nghe tư vấn tại Sales Gallery Qtopia. ‏

‏Trong khi đó, phương án bàn giao cơ bản lại phù hợp với nhà đầu tư muốn trực tiếp quyết định phong cách căn hộ và mức đầu tư nội thất. Gia chủ có thể dành ngân sách cho những hạng mục sử dụng thường xuyên, lựa chọn vật liệu, màu sắc và đồ dùng theo thói quen gia đình. Sự chủ động này giúp hạn chế việc thay thế những trang bị có sẵn nhưng không phù hợp, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho nơi nghỉ dưỡng. ‏

‏Lựa chọn đặt chỗ một căn hộ biển Qtopia, ông Nguyễn Hữu Thông (Phường Long An, Tây Ninh) cho biết : ‏‏"Vùng biển Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải vốn gắn liền với những chuyến đi thời trẻ của tôi và của nhiều người bạn đồng hương nữa. Việc sở hữu một căn hộ tại đây và được tự do lựa chọn nội thất giúp tôi vừa giữ trọn sự gần gũi thân thuộc, vừa chủ động cân đối ngân sách theo đúng nhu cầu thực tế".

‏Gắn chất lượng căn hộ với nhu cầu khách thuê và tiện ích - vận hành

‏Qtopia Phước Hải mở ra sự chủ động tối đa khi cho phép gia chủ linh hoạt tùy biến không gian để vừa đáp ứng kỳ nghỉ gia đình, vừa sẵn sàng khai thác cho thuê trong thời gian không sử dụng.

‏Với hoạt động cho thuê, sự đồng hành từ đơn vị quản lý đóng vai trò then chốt trong việc duy trì chất lượng tài sản giữa các lượt khách. Qtopia Phước Hải kết hợp không gian căn hộ tiện nghi với hệ thống quản lý vận hành của CBRE. Nhóm dịch vụ cơ bản bao gồm lễ tân, vận hành tòa nhà và tiện ích chung, quản lý hệ thống kỹ thuật, bảo trì, chăm sóc cảnh quan và vệ sinh khu vực công cộng. Đây là nền tảng giúp các không gian nghỉ dưỡng được chăm sóc thường xuyên, đồng thời tạo đầu mối hỗ trợ cho chủ sở hữu và khách lưu trú.‏

‏Bên cạnh lựa chọn nội thất phù hợp nhu cầu, chủ sở hữu Qtopia Phước Hải còn được tận hưởng hệ tiện ích đa dạng, kết nối không gian riêng với các trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi. (Ảnh PC: Phát Đạt)‏

‏Khả năng thu hút nguồn khách tại các căn hộ nghỉ dưỡng hiện nay cần được đặt trong tổng thể điểm đến. Theo các chuyên gia du lịch, người dân TP.HCM hiện nay có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng gần thiên nhiên, thuận tiện kết nối qua các tuyến cao tốc. Điều này mở ra dư địa cho Phước Hải - TP.HCM phát triển nghỉ dưỡng chất lượng cao gắn với văn hóa địa phương. ‏

‏Tại Qtopia Phước Hải, mô hình Resort City kết hợp Entertainment Complex bổ trợ cho nhu cầu lưu trú bằng chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí. Mega Kids Wonderland hướng đến gia đình có trẻ nhỏ; Mega Entertainment & Gaming Center tạo hoạt động tương tác cho nhóm bạn; hai hồ bơi nội khu với diện tích lớn, đa trải nghiệm mở rộng lựa chọn giải trí – nghỉ dưỡng cho nhiều nhóm khách.‏

‏Hệ hồ bơi ‏‏jacuzzi‏‏ thư giãn giữa không gian xanh tại Qtopia Phước Hải mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên (Ảnh PC: Phát Đạt)‏

Hệ tiện ích đa dạng tại Qtopia Phước Hải giúp chủ sở hữu giới thiệu căn hộ trong một trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn chỉnh hơn. Khách hàng lựa chọn nơi lưu trú có thể đồng thời cân nhắc chỗ vui chơi cho trẻ, hoạt động chung của nhóm bạn hoặc dịch vụ thư giãn cho người lớn tuổi. Khi căn hộ và tiện ích đáp ứng được nhu cầu của cả nhóm, dự án có thêm cơ sở cạnh tranh bằng trải nghiệm và tạo lý do để du khách trở lại.‏

‏Sự linh hoạt trong bàn giao vì thế có ý nghĩa ngay từ khâu chuẩn bị tài sản và tiếp tục phát huy trong quá trình sử dụng. Với nội thất phù hợp, hệ tiện ích đa dạng và dịch vụ vận hành hỗ trợ, chủ sở hữu Qtopia Phước Hải, TP.HCM có thêm điều kiện để cân đối giữa chất lượng nghỉ dưỡng của gia đình và kế hoạch khai thác căn hộ.‏