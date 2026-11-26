Cơ bản hoàn thành xây dựng 11 nghĩa trang

Những ngày cuối tháng 11-2026, các gia đình và các dòng họ trên địa bàn xã Thường Tín đang tập trung máy móc, nhân lực để gấp rút hoàn thành việc di chuyển mộ chí của người thân vào nghĩa trang nhân dân được quy hoạch, xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng khang trang, sạch, đẹp hơn.

Hạ tầng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thôn Thượng Quán đã được hoàn thiện xong trong tháng 11-2026. Ảnh:PV

Đến ngày 25-11, nghĩa trang nhân dân thôn Yên Phú rộng 1,98ha đang bắt đầu thưa dần bóng dáng người dân thực hiện việc di chuyển mộ chí. Lý do là trong những ngày qua, 12 dòng họ ở thôn đã được tiếp nhận vị trí phần mộ để thực hiện nghi lễ tâm linh di chuyển gần 600 ngôi mộ theo phong tục, tập quán, đưa tro cốt người thân vào nghĩa trang mở rộng.

Trưởng thôn Yên Phú Nguyễn Thị Tươi bộc bạch, phải đặt mình vào địa vị người dân, hiểu và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân ngay từ đầu, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Sự phân tích sâu sát, sự đồng cảm, đồng hành của thôn và các ban, ngành, đoàn thể, cùng với việc nghĩa trang được xây dựng hạ tầng khang trang giúp người dân sớm đồng thuận rồi di chuyển mộ chí. Nhờ đó đến nay, Yên Phú chỉ còn một số ngôi mộ sẽ được các gia đình di chuyên nốt vào những ngày tới.

Còn thôn Thượng Quán lại khác, được xây dựng hai nghĩa trang mới, gồm: Nghĩa trang công giáo Định Quán và Nghĩa trang bên Lương để di chuyển khoảng 300 mộ có chủ và vô chủ vào bên trong. Mặc dù tháng 10-2026, UBND xã chưa hoàn tất chi trả, hỗ trợ GPMB nhưng nhiều gia đình đã xung phong di chuyển mộ ngay sau khi được tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, Thượng Quán đã hoàn thành đầu tiên việc di chuyển mộ chí.

Một số nghĩa trang nhân dân trên địa bàn xã Thường Tín với hạ tầng được đầu tư mở rộng khang trang. Ảnh:PV

Đến nay, không chỉ người dân và các dòng họ ở thôn Yên Phú và Thượng Quán hoàn thành di chuyển mộ chí của người thân vào bên trong nghĩa trang xây dựng mới hoặc mở rộng thì còn tại các nghĩa trang, như: Phác Động, Quần Hiền, Văn Trai, Thụy Ứng, Ngọc Động… cũng đang được các gia đình, dòng họ di chuyển những phần mộ cuối cùng vào bên trong nghĩa trang mới quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản cho biết, nghĩa trang nhân dân thôn Yên Phú là nghĩa trang lâu năm, là nơi an nghỉ của 12 dòng họ, trong đó có những ngôi mộ đã có nhiều đời yên nghỉ tại đây. Do đó, chính quyền địa phương cùng các sở ngành chuyên môn phối hợp lập quy hoạch, mở rộng nghĩa trang nơi đây cũng như các nghĩa trang khác phù hợp với thực tiễn.

Qua đó, từ tháng 5-2026, UBND xã Thường Tín bắt đầu họp các gia đình, dòng họ ở từng thôn có mộ chí nằm trong phạm vi thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội triển khai thông báo chủ trương để tiến hành các bước kê khai, kiểm đếm, lập hồ sơ GPMB di chuyển mộ chí ra khỏi phạm vi thực hiện dự án.

Cùng với đó, UBND xã cùng chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công tiến hành các bước gấp rút thi công xây dựng mới, mở rộng các hạng mục công trình nghĩa trang nhân dân như: San lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, xây hố mộ, đường giao thông nội bộ, nhà tiếp linh, tường bao quanh nghĩa trang, lắp điện chiếu sáng, trồng cây xanh.

Nhiều gia đình trên địa bàn xã Thường Tín đang tiếp tục di chuyển mộ chí người thân vào bên trong nghĩa trang mới xây dựng. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản khẳng định, nhờ có sự đồng thuận thống nhất trong việc thực hiện dự án, đến nay hàng loạt dự án xây mới và cải tạo, mở rộng 11 nghĩa trang đang từng bước hoàn thành, như: Nghĩa trang công giáo Định Quán, Nghĩa trang Định Quán bên Lương, nghĩa trang thôn Yên Phú, nghĩa trang thôn Thụy Ứng, nghĩa trang Đỗ Hà, nghĩa trang thôn Văn Trai, nghĩa trang Nhị Khê…

Chủ động di chuyển mộ chí

Là người đại diện cho dòng họ Nguyễn của thôn Yên Phú có đến 45 ngôi mộ phải di chuyển, trong đó có những ngôi mộ đã ổn định vị trí từ hàng chục năm qua, ông Nguyễn Văn Hiều, thôn Yên Phú tâm sự, di chuyển mộ là công việc lớn của dòng họ. Nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng chia sẻ với nhà nước và chính quyền địa phương. Đến nay, dòng họ nhà tôi đã di chuyển xong 45 ngôi mộ vào nghĩa trang mới xây dựng.

Với tinh thần đồng thuận, ngay trong những ngày cuối tháng 11-2026, dòng họ và gia đình ở các thôn, gồm: Thụy Ứng, Hòa Bình, Phụng Công, Nhuệ Giang, Đỗ Hà… xã Thường Tín tiếp tục di chuyển mộ của người thân vào bên trong nghĩa trang nhân dân đã, đang được hoàn thành xây dựng nốt các hạng mục công trình.

Những ngày này tại các nghĩa trang trên địa bàn xã Thường Tín rất đông gia đình, dòng họ tập trung di chuyển mộ chí người thân vào bên trong nghĩa trang. Ảnh: PV

Nhìn lại quá trình GPMB thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thường Tín Đặng Văn Thành cho biết, qua rà soát, kiểm đếm, lập danh sách, đến cuối tháng 11-2026, xác định toàn xã có 3.936 ngôi mộ có chủ của các gia đình, dòng họ, cá nhân nằm trong phạm vi GPMB thực hiện dự án.

Để bảo đảm tiến độ, những ngày này UBND xã thường Tín tiếp tục kiểm tra và cùng doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện các hạng mục công trình. Trong đó, đặc biệt kịp thời xây dựng bổ sung các hố mộ theo đề xuất của người dân và thôn để di chuyển toàn bộ số mộ chí nằm trong phạm vi thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội vào bên trong.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thường Tín Đặng Văn Thành chia sẻ thêm, đến nay các gia đình có mộ chí nằm trong phạm vi GPMB dự án đang tiếp tục đăng ký di chuyển trong những ngày tới . Tính đến 25-11, có khoảng 1.800 ngôi mộ có chủ, vô chủ được gia đình, dòng họ cùng thôn di chuyển vào nghĩa trang mới. Từ nay đến hết năm 2026, các dòng họ sẽ di chuyển nốt hơn 2.100 ngôi mộ còn lại vào nghĩa trang theo như đăng ký.

Sự đồng thuận cao của nhân dân về việc di chuyển mộ chí trong phạm vi thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội trong những ngày qua là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ GPMB đạt được kết quả và tiến độ. Đây chính là “mắt xích” quan trọng để dự án hoàn thành đúng như kế hoạch đề ra.