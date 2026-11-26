UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định số 102 quy định các công trình được miễn giấy phép xây dựng trên địa bàn, có hiệu lực từ ngày 30/11. Ngoài những trường hợp được miễn theo Luật Xây dựng, thành phố bổ sung 3 nhóm công trình được áp dụng chính sách này.

Nhóm thứ nhất là nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có quy mô dưới 7 tầng, tính từ cao độ mặt đất đặt công trình, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m².

Điều kiện là nhà ở nằm trong khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp hồ sơ quy hoạch, pháp lý không quy định tầng hầm, công trình vẫn được xây dựng tối đa một tầng hầm theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc thi công phải bảo đảm an toàn cho công trình lân cận và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m² tại các khu vực đáp ứng điều kiện quy hoạch ở TPHCM sẽ được miễn giấy phép xây dựng từ ngày 30/11. Ảnh: Duy Quang

Nhóm thứ hai là công trình tạm không dựa trên quy hoạch theo quy định của Luật Phát triển đô thị. UBND TPHCM quyết định các tiêu chí, điều kiện, thời hạn tồn tại cũng như việc quản lý, khai thác, tháo dỡ, di dời và hoàn trả mặt bằng đối với nhóm công trình này.

Nhóm thứ ba gồm trụ sạc, tủ đổi pin được lắp đặt trên đất phi nông nghiệp và đất do Nhà nước quản lý, trừ đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải bảo đảm việc lắp đặt tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Theo UBND TPHCM, công trình được miễn giấy phép xây dựng vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, môi trường, giao thông và bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật.

Trước khi khởi công, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến UBND xã, phường, đặc khu nơi xây dựng. Đối với công trình thuộc thẩm quyền quản lý hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng hoặc ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, thông báo phải được gửi đến cơ quan tương ứng.

Nếu công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến cả hai địa phương để phối hợp quản lý. Công trình cũng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện khởi công theo quy định pháp luật.

UBND xã, phường, đặc khu có trách nhiệm công khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của đường, hẻm và quy chế quản lý kiến trúc để người dân, doanh nghiệp có cơ sở thực hiện.

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn triển khai, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tiếp nhận thông báo khởi công, quản lý trật tự xây dựng và nghiệm thu công trình tại các địa phương.