Theo ông Lai, lợi thế lớn nhất tại nơi ở mới là hạ tầng được phân lô quy củ, diện tích lô đất 80 m² rộng rãi hơn nhiều so với căn nhà cũ trên phố Bạch Đằng. Tuy nhiên, do là những người về ở đầu tiên khi hạ tầng khu vực chưa vận hành đồng bộ, gia đình ông cũng gặp một số bất tiện trong giai đoạn thi công.