Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đợt giải tỏa thể hiện quyết tâm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Ngày 26-11, Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn trực tiếp chỉ đạo giải tỏa các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất đai trên địa bàn. Ảnh: Hồng Thái

Quyết liệt xử lý vi phạm, lập lại kỷ cương quản lý đô thị

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24-9-2026 của UBND thành phố Hà Nội về tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy, phường Khương Đình đã xây dựng kế hoạch giải tỏa công trình, vật kiến trúc vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Theo đó công tác giải tỏa nhằm xử lý triệt để các công trình, vật kiến trúc xây dựng, lắp đặt trái quy định trên đất công, đất nông nghiệp và một số loại đất sử dụng vi phạm khác. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, không để những vi phạm kéo dài gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị và đời sống nhân dân.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường khu vực đường Nguyễn Xiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn nhấn mạnh yêu cầu triển khai công tác giải tỏa với tinh thần kiên quyết, đồng bộ, đúng quy định pháp luật; xác định rõ trách nhiệm của từng lực lượng, từng bộ phận tham gia. Việc xử lý vi phạm phải được thực hiện thực chất, dứt điểm, không né tránh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được kiểm tra, xem xét và xử lý theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn yêu cầu các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và tài sản trong suốt quá trình thực hiện. Cùng với việc tổ chức giải tỏa, phải chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương, đồng thuận và chấp hành. Những trường hợp cố tình không phối hợp, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ phải được xem xét, xử lý theo quy định.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn yêu cầu công tác quản lý sau giải tỏa phải được duy trì thường xuyên, không để phát sinh tình trạng tái lấn chiếm, tái dựng công trình trái phép.

Các bộ phận chuyên môn cần tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu những hành vi vi phạm mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ xử lý các tồn tại trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xây dựng địa bàn phường ngày càng văn minh, an toàn.

Phường Khương Đình tổ chức giải tỏa các công trình, vật kiến trúc vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất đai trên địa bàn, tại khu vực đường Nguyễn Xiển ngày 26-11. Ảnh: Hồng Thái

Xây dựng môi trường sống an toàn, trật tự, văn minh

Từ 8h ngày 26-11, UBND phường Khương Đình đã huy động sự phối hợp của các lực lượng chuyên môn, Công an phường, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các đơn vị liên quan. Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường giữ vai trò chủ trì, phối hợp kiểm tra, xác minh hiện trạng, nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức giải tỏa. Các lực lượng chức năng có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình thực hiện; đồng thời chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tháo dỡ.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong sử dụng đất đai và xây dựng công trình. Việc giải tỏa được yêu cầu thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm ổn định tình hình địa phương trước, trong và sau khi triển khai.

Đồng tình với chủ trương của chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Nhan, Tổ phó Tổ dân phố 25, phường Khương Đình cho biết, người dân trong khu vực đã sinh sống hơn 30 năm và cũng từng ấy năm phải chịu ảnh hưởng từ các công trình vi phạm. Tình trạng này gây nhiều bất cập về giao thông, vệ sinh môi trường, đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, khiến công tác phòng cháy, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Nhan, những bất cập nêu trên đã khiến người dân bức xúc và nhiều lần kiến nghị với chính quyền. Vì vậy, việc phường tổ chức giải tỏa lần này nhận được sự đồng tình, phấn khởi của nhân dân. Bà Nguyễn Thị Nhan bày tỏ cảm ơn chính quyền thành phố và phường đã quan tâm, giải quyết những tồn tại kéo dài, góp phần bảo đảm an toàn, ổn định đời sống cho người dân.

Việc tổ chức giải tỏa trong ngày 26-11 tiếp tục thể hiện quyết tâm của phường Khương Đình trong thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Quan trọng hơn, sau giải tỏa, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết ngăn chặn vi phạm tái diễn, từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, trật tự, văn minh, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.