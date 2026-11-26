UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt Dự án thành phần 15: Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn xã Thăng Phú. Đây là dự án thuộc hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư hơn 121 tỷ đồng, gồm hai khu tái định cư Tú Trà và Mỹ Trà, với tổng diện tích sử dụng đất gần 10 ha. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Về quy mô, dự án sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại hai khu tái định cư, gồm các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh và hoàn trả hạ tầng hiện trạng theo hồ sơ thiết kế.

Được biết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa phận Đà Nẵng, được chia thành 31 dự án thành phần.

Trước đó, đầu tháng 11/2026, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5082/QĐ-UBND phê duyệt Dự án thành phần 11: Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại xã Duy Xuyên.

Dự án này gồm 3 khu tái định cư Duy Trung, Duy Sơn và Duy Trinh - Duy Sơn, có tổng diện tích sử dụng đất hơn 31 ha, tổng mức đầu tư hơn 392 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cũng được xác định trong giai đoạn 2026 - 2029.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2035.

Tuyến đường sắt có chiều dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập. Công trình được thiết kế với tốc độ 350 km/h, gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa.

Dự án dự kiến phấn đấu khởi công vào cuối năm 2028. Mới đây, Ban Quản lý dự án Thăng Long ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-02, bao gồm tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế FEED và lập hồ sơ mời thầu. Liên danh nhà thầu Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc trúng thầu với giá hơn 10.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng.

Hiện các địa phương đang triển khai xây dựng các khu tái định cư, đồng thời thực hiện những công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng nhằm chuẩn bị điều kiện cần thiết cho dự án.