Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và lập hồ sơ mời thầu thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Theo đó, liên danh Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc trúng thầu hơn 10.240 tỷ đồng, thời gian thực hiện 30 tháng.

Ông Nguyễn Trung Sơn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư) cho biết, sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn, các mốc thời gian cụ thể đã được xác định đối với khảo sát, lập dự án. Trong 30 tháng thực hiện hợp đồng, liên danh tư vấn phải hoàn thành 4 cột mốc chính.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến khởi công vào cuối năm 2028. Ảnh minh hoạ: AI.

Theo lộ trình, đến tháng thứ 3 (mốc M3), tư vấn phải đề xuất các tiêu chuẩn áp dụng và các yêu cầu cơ sở thiết kế.

Đến tháng thứ 13 (mốc M13), tư vấn sẽ trình báo cáo giữa kỳ, trong đó đề xuất lựa chọn hướng tuyến, vị trí các điểm khống chế, phương án công nghệ.

Đến tháng thứ 27 (mốc M27), báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sẽ được trình Hội đồng thẩm định và Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt.

Đến tháng thứ 30 (mốc M30), cấp có thẩm quyền sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi,

"Với lộ trình trên, dự án sẽ được phấn đấu khởi công vào cuối năm 2028", ông Sơn thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long, từ quý 1 đến quý 3/2027, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo tư vấn và các bên liên quan tập trung khảo sát địa hình, địa chất dọc tuyến. Đồng thời, hồ sơ ranh giới giải phóng mặt bằng sẽ được ưu tiên bàn giao sớm để các địa phương có cơ sở triển khai bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngay trong năm 2027.