Hệ thống kiểm soát triều gồm 8 cống được đưa vào vận hành gồm 6 cống lớn (Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định) và 2 cống vừa (Cầu Kinh, Bà Bướm). Trong quá trình vận hành, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy được ưu tiên hàng đầu. Trước khi hạ cửa van ít nhất 30 phút, đơn vị vận hành phối hợp các đơn vị, lực lượng chức năng thông báo tạm dừng lưu thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Phương tiện được điều tiết qua âu thuyền tại những vị trí có bố trí công trình như Mương Chuối, Bến Nghé, Tân Thuận hoặc neo đậu tại khu vực an toàn, chờ mực nước hai bên cân bằng để cống mở trở lại.

Cơ quan chức năng yêu cầu phương tiện giảm tốc độ, chấp hành hiệu lệnh cảnh giới, không neo đậu tại khu vực có dòng chảy xiết hoặc nơi chuẩn bị hạ cửa van; thường xuyên theo dõi lịch vận hành để chủ động hành trình.

Tại cống Mương Chuối, công trình có khẩu độ 160m, quy trình hạ cửa van được thực hiện đặc biệt thận trọng nhằm hạn chế tác động đến dòng chảy và bờ sông.

Tại cống Phú Định, thời gian hạ cửa van để đóng kín khoảng 20 phút. Toàn bộ thông số kỹ thuật, mực nước và diễn biến dòng chảy được quan trắc liên tục trong quá trình vận hành.

Ông Phạm Đức Pha, Trưởng Phòng Kỹ thuật vận hành dự án kiểm soát triều thuộc Tập đoàn Trung Nam (chủ đầu tư), cho biết, quá trình vận hành được theo dõi liên tục để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Tùy điều kiện thủy văn và đặc điểm từng công trình, các cửa van có thể đóng đồng loạt hoặc lần lượt. Việc đóng, mở cống căn cứ diễn biến thủy triều, mực nước thực tế và dự báo mưa. Khi triều dâng, cửa van đóng để ngăn nước từ bên ngoài xâm nhập. Khi triều rút, mực nước hai bên xấp xỉ cân bằng, cống được mở để hỗ trợ thoát nước nội đô.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group (chủ đầu tư), cam kết vận hành hệ thống theo đúng quy trình kỹ thuật. Hệ thống được thiết kế nhằm kiểm soát triều xâm nhập, bảo vệ 20 phường, xã.

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, toàn bộ khu vực nằm trong phạm vi dự án được thiết kế bảo vệ sẽ không bị ngập do triều xâm nhập. Tuy nhiên, đối với tình trạng ngập do mưa, hiệu quả công trình còn phụ thuộc vào khả năng tiêu thoát của hệ thống cống thoát nước đô thị.

Theo thiết kế, hệ thống có công suất bơm 120m³/giây, thực hiện nhiệm vụ bơm nước từ các kênh, rạch ra ngoài, đồng thời tạo dung tích trống để tiếp nhận lượng nước mưa tiếp theo. Với lượng mưa dưới 100mm, khu vực dự án có thể không bị ngập nếu hệ thống thoát nước đô thị hoạt động tốt. Ngược lại, trường hợp cống thoát nước trên đường phố bị nghẹt hoặc không dẫn được nước về kênh, rạch thì công trình kiểm soát triều không thể giải quyết triệt để tình trạng ngập tại những vị trí này.

Ở góc độ quản lý đô thị, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, nhận định ngập úng là bài toán tổng hợp, không đơn thuần là vấn đề của hệ thống thoát nước. Việc vận hành đồng loạt 8 cống kiểm soát triều là bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm ngập cho TPHCM. Để phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh vận hành đồng bộ các công trình kiểm soát triều, thành phố tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước, trạm bơm và quy hoạch không gian trữ nước.