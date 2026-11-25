Tại lễ công bố, bà Vũ Minh Huyền, Phó Trưởng ban MAUR, cho biết trên toàn tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên có tổng diện tích đất dự kiến 2.471 trường hợp bị ảnh hưởng với gần 1.468.300m², gồm 1.300 trường hợp thu hồi một phần và 1.171 trường hợp thu hồi toàn bộ.

Riêng đoạn đi qua địa bàn phường An Phú có nhà ga S10, S11, nút giao An Phú và nút giao đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Tổng diện tích đất thu hồi tại phường dự kiến gần 160.000m², gồm đất ở, đất trồng cây hàng năm, đất giao thông, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất nghĩa trang.

Clip: Lộ trình, thiết kế của tuyến metro số 1 Thành phố mới Bình Dương- Suối Tiên. Nguồn: Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR)

Phường An Phú có 308 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 300 hộ gia đình, cá nhân và 8 tổ chức, trong đó có 98 trường hợp bị thu hồi toàn bộ và 210 trường hợp thu hồi một phần.

Tại hội nghị, bên cạnh các ý kiến bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với chủ trương xây dựng tuyến metro này, nhưng người dân cũng kiến nghị các cơ quan chức năng áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư sát với thực tế; đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục điều chỉnh, cập nhật giấy tờ nhà đất sau khi bàn giao mặt bằng.

Nhiều hộ dân thuộc diện thu hồi một phần cũng bày tỏ băn khoăn về những trường hợp có phần diện tích đất còn lại quá nhỏ, không đủ điều kiện theo quy định để xây dựng lại nhà ở nên đề nghị cơ quan chức năng xem xét thỏa đáng.