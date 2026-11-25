‏Từ đại công trường không ngủ ‏

‏Đặt chân đến đại công trường rộng hơn 96ha của đô thị ‏‏Blanca City‏‏ những ngày cuối tháng 10 đầu tháng 11, ít ai có thể hình dung chỉ mới cuối năm ngoái, phân khu thấp tầng Casa vẫn còn là những bãi đất ngổn ngang máy móc, trang thiết bị và vật liệu xây dựng. Chỉ hơn 1 năm sau đó, một góc "thành phố trắng bên bờ đại dương" giờ đã bừng sáng với những dãy nhà Casa mang kiến trúc Iberia thời thượng, bên cạnh công viên nước Sun World Vung Tau sôi động. ‏

‏Theo đại diện Ban quản lý xây dựng dự án Blanca City (Tập đoàn Sun Group), để đáp ứng khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, giai đoạn cao điểm, công trường huy động lên tới khoảng 2.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân. Hàng chục mũi thi công được triển khai đồng thời, từ hạ tầng kỹ thuật, xây dựng phần thô đến hoàn thiện mặt ngoài và cảnh quan. Mỗi đội đảm nhận một phần việc, phối hợp nhịp nhàng để công đoạn trước vừa hoàn tất, công đoạn sau đã có thể tiếp nối. Khi trời đã nhá nhem tối, cả đại công trường vẫn rực sáng ánh đèn cao áp, tiếng máy móc vẫn rền vang hòa cùng nhịp bước khẩn trương của các ca kíp làm việc.‏

‏Công việc càng thêm áp lực khi thời tiết phía Nam với những cơn mưa bất chợt có thể ảnh hưởng đến nhiều hạng mục ngoài trời. Để không làm gián đoạn tiến độ chung, ban chỉ huy công trường phải thường xuyên điều chỉnh kế hoạch thi công theo diễn biến thời tiết, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi.‏

‏Công trường Blanca City tăng tốc hoàn thiện các căn bàn giao tháng 12/2026. Ảnh: Ánh Dương‏

‏Đúng kế hoạch, ngay từ ngày 31/10/2026, 50% quỹ căn đầu tiên của phân khu Casa, gồm biệt thự Casa Đơn lập, Casa Song lập và nhà phố Casa Townhouse, bắt đầu được bàn giao cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan hoàn thiện đồng bộ.‏

‏Trong khi những căn nhà đầu tiên dần đón chủ nhân, ở các khu vực khác của công trường, nhịp thi công vẫn diễn ra khẩn trương. 50% quỹ căn còn lại đang được tập trung nguồn lực để kịp bàn giao vào tháng 12/2026. Theo tiến độ cập nhật, các căn biệt thự Casa đơn lập đã hoàn thành 100% hạng mục nắp hầm, đạt 63% kết cấu phần thân và 23% khối lượng xây tường. Với dòng Casa Song lập, phần móng đã hoàn thành, nắp hầm đạt 78% và kết cấu phần thân đạt 48%.‏

‏Đến niềm vui chạm tay vào giấc mơ có nhà bên biển‏

‏Từ những bãi đất trống ban đầu đến hơn 300 căn nhà phố, biệt thự đang dần đón chủ nhân, Blanca City đang chuyển mình mạnh mẽ từ bản vẽ 3D thành một khu đô thị biển sôi động, hiện hữu. Là dự án quy mô lớn ‏‏tiên phong ‏‏của Sun Group tại TP.HCM, mốc bàn giao phân khu Casa không chỉ là dấu ấn về tiến độ mà còn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà bên biển của người Sài Gòn.‏

‏Những khách hàng đầu tiên nhận nhà tại Blanca City. Ảnh: Ánh Dương‏

‏Là một trong những khách hàng đầu tiên nhận nhà, gia đình ông Nguyễn Văn Liêm (TP.HCM) không giấu nổi niềm hào hứng. Dạo bước trên trục đường rộng tới 50 m ngay trước cửa nhà, ông chia sẻ: ‏‏"Chúng tôi rất vui khi thấy Blanca City thực sự hoành tráng, kiến trúc đẹp mắt và không gian cực kỳ khoáng đạt. Chủ đầu tư Sun Group rất uy tín, bàn giao đúng hẹn với chất lượng chỉn chu khiến gia đình tôi hoàn toàn yên tâm". ‏‏ Theo kế hoạch, ngay sau khi hoàn thiện nội thất, gia đình ông sẽ đưa căn nhà vào vận hành mô hình lưu trú để đón sớm làn sóng du lịch đầu năm tới.‏

‏Trong đầu tư bất động sản, giai đoạn bàn giao thực tế luôn là bước ngoặt bản lề: mọi giá trị không còn nằm trên bản vẽ hay kỳ vọng tương lai, mà đã hiện hữu rõ nét. Và theo quy luật phát triển của các đại đô thị, ở đâu có dòng người hội tụ, ở đó tất yếu sinh ra dòng tiền. ‏

‏"Cỗ máy" hút khách Sun World Vung Tau. Ảnh: Ánh Dương‏

‏Khi cộng đồng cư dân tiên phong bắt đầu dọn về an cư và nhịp sống giao thương được kích hoạt, cộng hưởng cùng sức hút từ hệ sinh thái vui chơi giải trí quy mô lớn của Sun Group như ‏‏Sun World Vung Tau‏‏ đã đi vào hoạt động ổn định, thu hút hàng nghìn lượt khách những mùa cao điểm, những nếp nhà Casa nắm giữ ngay lợi thế khai thác kép hiếm có. Gia chủ vừa có thể tận hưởng một "ngôi nhà thứ hai" chất lượng cao cho những kỳ nghỉ cuối tuần, vừa sẵn sàng đón trọn tệp khách du lịch dồi dào để tạo ra dòng tiền bền vững từ lưu trú, ẩm thực và dịch vụ thương mại.‏

‏Nhà phố, biệt thự Casa đón đầu cơ hội khai thác lưu trú tại Blanca City. Ảnh: Ánh Dương‏

‏Hơn thế, việc nắm bắt cơ hội ngay lúc này giúp các chủ nhân đi trước một nhịp so với chu kỳ tăng trưởng mới của hạ tầng liên vùng. Thời điểm bàn giao nhà cũng là lúc siêu dự án sân bay quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút về đích, chuẩn bị khai thác thương mại ngay từ ngày 24/12/2026, song hành cùng mạng lưới cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và các trục kết nối trực tiếp từ trung tâm TP.HCM đang dần thông suốt. Khi khoảng cách di chuyển được rút ngắn tối đa, mặt bằng giá và nhu cầu lưu trú tại phố biển chắc chắn sẽ thiết lập một nấc thang mới. ‏

‏Sở hữu những nếp nhà Casa ngay từ đợt bàn giao đầu tiên vì thế không chỉ mang lại lợi thế đón trọn dòng khách mùa lễ hội cận kề, mà còn là bước đi chiến lược để nắm giữ một tài sản truyền đời giàu dư địa tăng trưởng bên bờ đại dương và vị trí ‏‏đắt giá‏‏ mặt tiền đại lộ 3 tháng 2.‏