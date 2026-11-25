Vừa qua, SJ Group đã đưa bãi đỗ xe P quy mô 1.765 m², tích hợp trạm sạc xe điện vào hoạt động. Bãi đỗ xe nằm đối diện phân khu Vista Palma, tạo điểm đỗ thuận tiện cho cư dân và khách đến mua sắm, sử dụng các tiện ích, dịch vụ trong khu đô thị.

Tại đây, các điểm sạc phục vụ nhu cầu sử dụng xe điện trong khu đô thị. Cư dân có thêm lựa chọn sạc gần nơi ở; khách đến Vista Palma có thể kết hợp sạc xe trong thời gian mua sắm, sử dụng dịch vụ.

Tiếp nối bãi P, bãi đỗ xe P1 có diện tích 4.454 m², nằm trên đường Nam An Khánh, trục giao thông chính của khu đô thị. Bãi xe dự kiến được bàn giao và đưa vào vận hành trong tháng 1/2027, bổ sung chỗ đỗ tập trung cho cư dân và khách đến sử dụng các tiện ích, dịch vụ.

Hệ thống bãi đỗ xe được hoàn thiện cùng quá trình SJ Group đưa thêm các tiện ích vào sử dụng tại Vista Nam An Khánh. Tại ô đất cây xanh kết hợp chức năng thể thao CX100, cụm 8 sân Vista Pickleball rộng khoảng 2.000 m² đã đi vào hoạt động. Cụm sân được trang bị mái che di động, hệ thống chiếu sáng, làm mát và khu tắm nóng lạnh, phục vụ cư dân cũng như người dân khu vực đến tập luyện, giao lưu, thi đấu thể thao.

Cụm 8 sân pickleball bổ sung không gian vận động, giao lưu thể thao tại Vista Nam An Khánh. Ảnh: toàn cảnh hệ thống sân Vista Pickleball

Cùng với sân thể thao, tuyến Ecopath phục vụ cư dân đi bộ, chạy bộ và đạp xe hằng ngày. Các khu vui chơi trẻ em, khu tập thể thao ngoài trời cũng đã được đưa vào sử dụng, phù hợp với nhiều lứa tuổi và nhu cầu vận động khác nhau. SJ Group đồng thời tiếp tục nâng cấp vỉa hè, bổ sung hệ thống chiếu sáng và chỉnh trang cảnh quan dọc các tuyến đường nội khu.

Tuyến Ecopath, khu vui chơi trẻ em và khu tập thể thao ngoài trời phục vụ nhu cầu vận động của nhiều lứa tuổi

Trong 10 tháng đầu năm 2026, SJ Group đã trồng hơn 12.500 cây xanh tại khu đô thị, vượt khoảng 26% kế hoạch năm. Cây xanh được trồng bổ sung tại các tuyến đường, công viên, góp phần tăng bóng mát cho những không gian đi lại, tập luyện và nghỉ ngơi ngoài trời.

Việc duy trì đầu tư cho cây xanh và cảnh quan góp phần cải thiện môi trường sống, phục vụ nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe của cư dân

Ở nhóm dịch vụ, cửa hàng tiện lợi V-Mart và An Signature Coffee tại Vista Palma đã lần lượt đi vào hoạt động trong năm 2026. Trung tâm Hội nghị Quốc tế VICC cũng đã vận hành, phục vụ các hoạt động hội nghị, sự kiện.

Song song với phát triển nhà ở, SJ Group tiếp tục dành nguồn lực cho hạ tầng, cảnh quan và các tiện ích chung. Các hạng mục mới liên tục được hoàn thiện, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng cư dân.

SJ Group duy trì trồng cây xanh, chăm sóc cảnh quan và bổ sung tiện ích, phục vụ nhu cầu vận động, thư giãn và giao lưu của cư dân

Với cư dân, những tiện ích đi vào hoạt động giúp cuộc sống hằng ngày thuận tiện, thoải mái hơn, có thêm nơi vận động, nghỉ ngơi và gặp gỡ gần nhà. Những thay đổi này góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo diện mạo mới, sức sống mới cho Vista Nam An Khánh.