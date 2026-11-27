Trong ngày 27 và 28/11/2026 diễn ra Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Quang Hải)



Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ các hội nghị, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội thông báo phương án tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện như sau:

Từ 6h đến 20h các ngày 27 và 28/11, lực lượng chức năng tổ chức tạm cấm ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên; đồng thời hạn chế các phương tiện tham gia giao thông khác trên một số tuyến đường.

Các tuyến đường thực hiện tạm cấm, hạn chế phương tiện gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Các phương tiện được loại trừ khỏi quy định tạm cấm gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian phân luồng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội tổ chức các hướng lưu thông vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện. Cụ thể, các phương tiện từ các tỉnh, thành phố phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) lưu thông theo hướng cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 để đi các địa phương và ngược lại.

Các phương tiện từ phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên có thể lưu thông theo hướng cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 và ngược lại.

Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long lưu thông theo hướng Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, việc lưu thông thực hiện theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 của UBND TP Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội yêu cầu người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng. Khi gặp xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.



