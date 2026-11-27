Nằm bên Hồ Tây, được bao quanh bởi những khu vườn, hàng cây và thảm cỏ xanh mát, khách sạn 5 sao Sheraton Hà Nội từng được ví như một “resort giữa lòng Hà Nội”. Bên cạnh việc mang đến không gian nghỉ dưỡng yên bình giữa nhịp sống nhộn nhịp của Thủ đô, khách sạn còn chú trọng xây dựng những trải nghiệm gắn với văn hóa và nghệ thuật bản địa.

Ngày 23 và 24/11/2026 vừa qua, ngay tại khu vườn của khách sạn đã diễn ra triển lãm Vietnamese Lacquer Art – Nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam, với sự đồng hành của họa sĩ Dương Đức Mạnh, đồng sáng lập Lamphong Studio.

Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi trải nghiệm mang chủ đề “Vietnamese Craft – A Cultural Journey” (Thủ công Việt Nam – Hành trình văn hóa), do Gatherings by Sheraton phối hợp cùng Bách Tác Space thực hiện, hướng tới giới thiệu sự đa dạng của nghệ thuật thủ công Việt Nam từ Bắc vào Nam.

Buổi triển lãm không chỉ giới thiệu những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt mà còn hé lộ nhiều điều thú vị về chất liệu và kỹ thuật chế tác sơn mài. Đáng chú ý, bên cạnh các vật liệu truyền thống, một số sản phẩm trưng bày còn có sự hiện diện của những vật liệu tái chế.

Triển lãm Vietnamese Lacquer Art – Nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam diễn ra tại khu vườn của khách sạn Sheraton Hà Nội

Đưa văn hoá dân gian vào tác phẩm sơn mài, thử nghiệm chế tác bằng nhiều chất liệu khác nhau

Tại triển lãm, nghệ thuật sơn mài được giới thiệu qua nhiều hình thức thể hiện khác nhau, từ các tác phẩm điêu khắc, chế tác mang hình tượng con giáp đến những sản phẩm ứng dụng trong đời sống. Những tác phẩm như Chuột Quả Gấc, Nhàn Ngưu, Nhâm Nhi Dần hay Đại Cát cho thấy sự kết hợp giữa hình ảnh dân gian quen thuộc với màu sắc và ngôn ngữ tạo hình hiện đại.

Đứng sau những sáng tạo này là đội ngũ Lamphong Studio do họa sĩ Dương Đức Mạnh đồng sáng lập. Tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa và có niềm yêu thích với công việc thủ công, anh Mạnh ngày càng hứng thú và gắn bó với sơn mài thông qua quá trình trực tiếp tìm hiểu, thử nghiệm chất liệu này.

Văn hóa dân gian Việt Nam cũng là nguồn cảm hứng phong phú trong quá trình sáng tác của anh và các cộng sự. Qua những dự án như Những Em Bé Việt Nam hay Vinh Quang Việt Nam, đội ngũ Lamphong Studio tìm cách thể hiện những hình ảnh, câu chuyện, trang phục, hoa văn và biểu tượng quen thuộc bằng ngôn ngữ tạo hình và góc nhìn hiện đại.

Nghệ thuật sơn mài được giới thiệu qua các tác phẩm điêu khắc, chế tác mang hình tượng con giáp

Không chỉ tìm kiếm cách thể hiện mới cho những hình ảnh dân gian, họa sĩ Dương Đức Mạnh và các cộng sự còn thử nghiệm kết hợp sơn mài với nhiều chất liệu như gốm, sứ, gỗ, đồng và vật liệu tái chế. Đặc biệt, một số sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm lần này có phần cốt làm từ bột đá ép kết hợp với nilon tái chế, thể hiện tinh thần sáng tạo gắn với thông điệp bảo vệ môi trường.

“Với chúng tôi, sơn mài không hẳn là đích đến, mà là một phương tiện để thể hiện những ý tưởng thiết kế”, họa sĩ Dương Đức Mạnh chia sẻ.

Theo anh, mỗi chất liệu đều có đặc tính riêng, đòi hỏi người chế tác phải tìm hiểu khả năng tương thích và cách xử lý bề mặt phù hợp. Dù quá trình thử nghiệm gặp những khó khăn nhất định nhưng chính sự khác biệt giữa các vật liệu lại mở ra thêm nhiều cách thể hiện mới cho nghệ thuật sơn mài.

Các sản phẩm được trưng bày tại buổi triển lãm

Dùng vỏ trứng gà để tạo màu, mài từng lớp sơn để thấy được thành quả

Nếu sự đa dạng về chất liệu mang đến diện mạo mới thì những kỹ thuật chế tác truyền thống lại tạo nên sức hấp dẫn riêng cho các tác phẩm sơn mài. Đây cũng là nội dung được giới thiệu tới khách tham dự thông qua hai workshop trải nghiệm kỹ thuật cẩn trứng và mài.

Cẩn trứng là một trong nhưng cách tạo ra màu trắng trong các tác phẩm sơn mài. Do sắc nâu đỏ tự nhiên của sơn cánh gián có thể làm biến đổi màu sắc, việc tạo ra màu trắng thuần túy bằng cách pha bột màu thông thường không hề đơn giản. Để tạo điểm sáng và độ tương phản cho tác phẩm, nghệ nhân Việt Nam đã phát triển kỹ thuật cẩn trứng.

Những mảnh vỏ trứng gà đã qua xử lý được gắn tỉ mỉ lên bề mặt tác phẩm theo bố cục định sẵn, sau đó phủ sơn và mài dần để làm lộ ra sắc trắng đặc trưng. Theo họa sĩ Dương Đức Mạnh, bản thân vỏ trứng đã có những màu sắc tự nhiên khác nhau. Thậm chí, chỉ cần thay đổi cách đặt mặt vỏ trứng úp hoặc ngửa, người chế tác đã có thể tạo ra sự khác biệt về sắc độ.

Kỹ thuật cẩn trứng tạo ra màu trắng trong các tác phẩm sơn mài

Ngoài cẩn trứng, kỹ thuật mài cũng là một trong những bước độc đáo giúp tạo ra các mảng màu đặc trưng của sơn mài. Khác với nhiều phương pháp hội họa thông thường, những chi tiết đẹp trong tác phẩm sơn mài có thể được vẽ trước rồi phủ lên bằng nhiều lớp sơn. Người nghệ sĩ phải mài dần các lớp phía trên để làm hiện ra màu sắc và đường nét ẩn bên dưới.

Để giúp khách tham dự hiểu rõ hơn về kỹ thuật này, tại workshop “mài cá”, họa sĩ Dương Đức Mạnh cùng các cộng sự đã chuẩn bị những sản phẩm được phủ sẵn nhiều lớp màu. Khách có thể lựa chọn hình tượng cá hoặc chim theo sở thích.

Dưới sự hướng dẫn của họa sĩ, người tham dự sử dụng giấy nhám kết hợp với nước, điều chỉnh lực tay và quan sát sự thay đổi của bề mặt trong quá trình mài. Tùy vào thao tác của mỗi người, những lớp màu bên dưới sẽ dần bộc lộ, tạo nên các đường nét và hiệu ứng khác nhau.

Các khách tham dự thực hiện kỹ thuật mài tại workshop “mài cá”

Việc trực tiếp thực hành trực tiếp giúp khách tham dự hiểu hơn về sự tỉ mỉ, kiên nhẫn cần có trong quá trình chế tác. Theo họa sĩ Dương Đức Mạnh, dù có nhiều công đoạn cầu kỳ, sơn mài không phải là nghệ thuật khó tiếp cận với người trẻ. Khi được giới thiệu thông qua những sản phẩm gần gũi trong đời sống, các thiết kế đương đại hay những buổi thực hành, công chúng có thể từng bước làm quen và cảm nhận vẻ đẹp của chất liệu này.

Việc đưa những hoạt động này vào không gian khách sạn cũng mở ra cơ hội để du khách, đặc biệt là khách quốc tế, tìm hiểu văn hóa Việt Nam thông qua những chất liệu bản địa, kỹ thuật chế tác truyền thống và câu chuyện của chính những người làm nghề.