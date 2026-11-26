Hai người cùng đóng BHXH 25 năm và nghỉ hưu sớm 5 năm có thể chênh lệch 10 điểm phần trăm tỷ lệ hưởng lương hưu, tùy thuộc vào lý do nghỉ hưu trước tuổi.

Câu 1: Quy định trừ tỷ lệ hưởng vì nghỉ trước tuổi áp dụng cho người hưởng lương hưu theo điều nào của Luật Bảo hiểm xã hội 2024?

A. Điều 33

B. Điều 64

C. Điều 72

D. Điều 65 ✔

Giải thích:

Khoản 3 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chỉ trừ tỷ lệ với người hưởng lương hưu theo Điều 65, là người suy giảm khả năng lao động. Người nghỉ sớm theo Điều 64 được tính như người nghỉ đúng tuổi.

Đáp án đúng là: D. Điều 65

Câu 2: Lao động nam có 25 năm đóng, nghỉ trước tuổi 5 năm vì suy giảm khả năng lao động từ 61%, được hưởng tỷ lệ bao nhiêu?

A. 40%

B. 50%

C. 45% ✔

D. 55%

Giải thích:

Tỷ lệ gốc của nam với 25 năm đóng là 55%. Năm năm nghỉ trước tuổi bị trừ 10%, nên tỷ lệ thực hưởng còn 45%.

Đáp án đúng là: C. 45%

Người làm nghề nặng nhọc lâu năm và người bị suy giảm sức khỏe đều có thể nhận lương hưu trước tuổi, nhưng hai lối đi này dẫn tới hai mức tiền khác nhau. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh)

Câu 3: Người nghỉ sớm theo Điều 64 vì làm nghề nặng nhọc cần tối thiểu bao nhiêu năm đóng bảo hiểm xã hội?

A. 10 năm

B. 20 năm

C. 25 năm

D. 15 năm ✔

Giải thích:

Người nghỉ theo Điều 64 chỉ cần đủ 15 năm đóng như người nghỉ đúng tuổi, trong đó có đủ 15 năm làm nghề trong danh mục. Người nghỉ theo Điều 65 phải có đủ 20 năm đóng.

Đáp án đúng là: D. 15 năm

Câu 4: Với mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 10 triệu đồng một tháng, khoảng chênh giữa hai người tương đương bao nhiêu tiền lương hưu mỗi tháng?

A. 1 triệu đồng ✔

B. 100.000 đồng

C. 500.000 đồng

D. 2 triệu đồng

Giải thích:

Người nghỉ theo Điều 64 hưởng 55%, tức 5,5 triệu đồng; người nghỉ theo Điều 65 hưởng 45%, tức 4,5 triệu đồng. Chênh lệch là 1 triệu đồng mỗi tháng.

Đáp án đúng là: A. 1 triệu đồng

Câu 5: Người vừa đủ 15 năm làm nghề trong danh mục, vừa suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%, đã chạm mốc tuổi thấp nhất tại Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, nên chọn diện nào để có tỷ lệ cao hơn?

A. Nghỉ theo Điều 65 vì suy giảm khả năng lao động

B. Nghỉ theo Điều 64 vì làm nghề trong danh mục ✔

C. Hai diện cho tỷ lệ như nhau

D. Phải chờ đến tuổi nghỉ hưu bình thường mới được chọn

Giải thích:

Khi tuổi đã chạm mốc của bảng tại Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, nghỉ theo Điều 64 không bị trừ tỷ lệ. Người lao động nên tính cả hai phương án trước khi nộp hồ sơ.

Đáp án đúng là: B. Nghỉ theo Điều 64 vì làm nghề trong danh mục