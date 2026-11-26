Không ai mong muốn phải nằm viện, nhưng bệnh tật đôi khi đến bất ngờ, kéo theo những khoản chi phí điều trị không dễ dàng đối với nhiều gia đình. Với những người phải điều trị dài ngày, tốn kém, tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) càng trở nên quý giá. Không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế, BHYT còn là điểm tựa để người bệnh an tâm điều trị, tiếp tục hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Từ góc nhìn người thầy thuốc

Hai mươi năm công tác tại Bệnh viện E (Hà Nội), bác sĩ nội trú Phạm Thị Ly (52 tuổi) đã có nhiều trải nghiệm trong quá trình chăm sóc, điều trị cho người bệnh. Qua từng năm tháng gắn bó với nghề, chị không chỉ chứng kiến những tiến bộ của y học, sự đổi thay trong hoạt động khám, chữa bệnh mà còn cảm nhận sâu sắc hơn vai trò của chính sách BHYT đối với người dân.

Theo bác sĩ Ly, với những bệnh nhân điều trị nội trú, chi phí thường phát sinh từ nhiều dịch vụ như tiền giường, thuốc men, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các kỹ thuật chuyên sâu. Đặc biệt, những trường hợp bệnh nặng, phải điều trị kéo dài hoặc sử dụng các dịch vụ y tế có chi phí cao có thể tạo nên áp lực kinh tế rất lớn đối với gia đình.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Không chỉ hỗ trợ người bệnh về chi phí, theo bác sĩ Ly, BHYT còn góp phần giúp quá trình điều trị được duy trì liên tục, nhất là với những trường hợp mắc bệnh nặng, bệnh mạn tính hoặc cần theo dõi trong thời gian dài. Khi nỗi lo về viện phí được chia sẻ, người bệnh và gia đình có thêm sự an tâm, phối hợp tốt hơn với đội ngũ y tế trong quá trình điều trị.

"Điều chúng tôi mong muốn nhất là người bệnh được tiếp cận với phương pháp điều trị phù hợp, có cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt nhất trong điều kiện chuyên môn cho phép. BHYT có ý nghĩa rất lớn, bởi chính sách này góp phần chia sẻ chi phí, giúp nhiều người bệnh, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không phải quá đắn đo khi cần điều trị", bác sĩ Ly nhấn mạnh.

Khi tấm thẻ nhỏ đồng hành qua những năm tháng chữa bệnh

Ở tuổi 42, anh Hoàng Minh Thái hiện đang điều trị nội trú tại Bệnh viện E. Mắc các bệnh lý về gan và thận, nhiều năm nay anh phải thường xuyên đi khám, điều trị, có những đợt phải nhập viện với nhiều khoản chi phí phát sinh. Bệnh tật kéo dài khiến sức khỏe ngày càng suy giảm, anh không còn đủ sức lao động như trước. Thu nhập bị ảnh hưởng, trong khi chi phí điều trị liên tục phát sinh, khiến kinh tế gia đình ngày càng khó khăn.

Trong hoàn cảnh ấy, BHYT trở thành điểm tựa đặc biệt quan trọng đối với anh và gia đình. Sau nhiều năm điều trị, đến nay, tổng số tiền quỹ BHYT đã chi trả cho anh Thái là hơn 200 triệu đồng. Khoản hỗ trợ này có ý nghĩa đặc biệt đối với một người bệnh không còn đủ sức lao động, trong khi gia đình phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

"Bệnh của tôi phải điều trị lâu dài, hết đợt này lại đến đợt khác, chi phí rất tốn kém. Sức khỏe yếu, không còn làm việc được như trước, kinh tế gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không có BHYT, tôi thực sự không biết mình và gia đình sẽ phải xoay xở như thế nào. Đến nay, được quỹ BHYT chi trả hơn 200 triệu đồng, tôi thấy đây là sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa. Có tấm thẻ BHYT, tôi vơi đi rất nhiều nỗi lo, có thể yên tâm hơn để tiếp tục điều trị", anh Thái chia sẻ.

Với anh, giá trị của tấm thẻ BHYT được cảm nhận rõ nhất không phải trong những ngày sức khỏe bình thường, mà chính là những lúc bệnh tình cần được chăm sóc, điều trị liên tục. Sự đồng hành của quỹ BHYT không chỉ giúp giảm bớt áp lực kinh tế mà còn tiếp thêm niềm tin để người bệnh kiên trì trên hành trình điều trị.

Bên cạnh sự hỗ trợ về chi phí, những tiện ích từ việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng góp phần giúp quá trình khám, chữa bệnh trở nên thuận lợi hơn. Việc sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên các ứng dụng VssID, VNeID giúp người bệnh thuận tiện hơn khi làm thủ tục khám, chữa bệnh, giảm bớt giấy tờ và thời gian chờ đợi.

"Điều trị bệnh đã vất vả, nên những thủ tục được đơn giản hóa, thuận tiện hơn cũng giúp người bệnh cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi nghĩ BHYT thực sự là chính sách rất thiết thực, nhất là với những người phải điều trị bệnh lâu dài như tôi", anh Thái bày tỏ.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh BHYT góp phần đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian chờ đợi, mang đến sự thuận tiện cho người dân (Ảnh: BHXH TP Hà Nội).

Sự sẻ chia làm nên giá trị nhân văn

Từ góc nhìn của người thầy thuốc đến trải nghiệm của người bệnh, có thể thấy BHYT không chỉ là công cụ hỗ trợ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh mà còn là điểm tựa an sinh cho mỗi người khi không may gặp rủi ro về sức khỏe.

Giá trị ấy được tạo nên từ sự đóng góp, sẻ chia của cả cộng đồng: người khỏe hỗ trợ người ốm, người có điều kiện cùng chia sẻ với người khó khăn hơn. Nhờ cơ chế đó, người tham gia BHYT có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giảm nguy cơ rơi vào khó khăn tài chính khi mắc bệnh, nhất là trước những đợt điều trị dài ngày, tốn kém.

Không ai có thể dự đoán khi nào bệnh tật sẽ đến, nhưng mỗi người có thể chủ động chuẩn bị cho mình một điểm tựa bằng việc tham gia BHYT đầy đủ, liên tục. Bởi đôi khi, giá trị của một tấm thẻ không nằm ở những ngày tháng chúng ta khỏe mạnh, mà được cảm nhận sâu sắc nhất khi phải đối diện với bệnh tật.

Và giữa những ngày nằm viện, khi sức khỏe còn nhiều điều phải lo lắng, sự chia sẻ từ quỹ BHYT giúp người bệnh vững tâm hơn trên hành trình điều trị. Tấm thẻ nhỏ bé ấy không thể thay thế những nỗ lực của người thầy thuốc hay hành trình vượt qua bệnh tật của mỗi người, nhưng có thể giúp họ vơi đi gánh nặng chi phí, thêm niềm tin để hướng tới ngày hồi phục.

Theo BHXH TP Hà Nội