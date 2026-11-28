Hiện nay, người dân có thể thực hiện liên thông điện tử đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID.

Việc thực hiện thủ tục liên thông không chỉ mang lại hiệu quả trong công tác cải cách hành chính nhà nước, mà còn giúp người dân tiết kiệm công sức, chi phí và thời gian đi lại.

Thực hiện trên ứng dụng VNeID

(Ảnh: Cổng thông tin xã Bình Nguyên).

Điều kiện: Công dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Bước 1. Đăng nhập ứng dụng

Mở ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản và chọn "Thủ tục hành chính".

Bước 2. Chọn dịch vụ liên thông

Chọn "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ căn cước, cấp thẻ BHYT". Thực hiện xác thực bằng passcode, vân tay hoặc khuôn mặt theo cài đặt của ứng dụng.

Bước 3. Điền thông tin

Chọn "Tạo mới yêu cầu" để bắt đầu kê khai hồ sơ, điền đủ thông tin theo yêu cầu tại phiếu đăng ký điện tử.

Lựa chọn cơ quan thực hiện tương ứng với từng thủ tục, sau đó nhấn "Tiếp tục". Nếu cơ quan đăng ký thường trú và cơ quan đăng ký khai sinh giống nhau, tích chọn mục "Cùng địa bàn thực hiện đăng ký khai sinh". Nếu có nhu cầu cấp thẻ căn cước cho người được khai sinh, chọn mục cấp thẻ căn cước theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Người dân có thể nhập trực tiếp thông tin của trẻ, thông tin cha, mẹ hoặc người liên quan hoặc nhập thông tin giấy chứng sinh theo lựa chọn trên hệ thống. Trường hợp nhập mã giấy chứng sinh, cần kiểm tra các thông tin được hệ thống tự động điền; các trường thông tin lấy từ giấy chứng sinh có thể không chỉnh sửa được.

Bước 4. Kiểm tra và gửi hồ sơ

Kiểm tra toàn bộ thông tin đã kê khai; tải lên giấy tờ bắt buộc đối với trường hợp của mình. Tích chọn nội dung cam đoan về tính chính xác của thông tin và nhấn "Gửi hồ sơ".

Bước 5. Theo dõi kết quả xử lý

Khi hệ thống thông báo tạo yêu cầu thành công, chọn "Xem thông tin yêu cầu" để kiểm tra hồ sơ. Người dân có thể mở hồ sơ đã gửi, xem chi tiết và chọn "Xem quá trình xử lý hồ sơ" để theo dõi tiến trình.

Thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bước 1. Đăng nhập tài khoản

Truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn, sau đó đăng nhập bằng tài khoản VneID.

Bước 2.Tạo hồ sơ dịch vụ công liên thông

Lựa chọn mục "Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử". Tiếp đó chọn mục "Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ căn cước, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi".

Bước 3. Điền thông tin theo hướng dẫn

(Ảnh: Cổng thông tin xã Bình Nguyên).



Công dân cập nhật đầy đủ các trường thông tin được thể hiện trên giao diện của màn hình. Những trường thông tin đánh dấu (*) là những trường thông tin bắt buộc phải cập nhật nội dung khi thực hiện dịch vụ công liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sau khi nộp hồ sơ thành công, phần mềm dịch vụ công liên thông sẽ cung cấp thông tin về "Số hồ sơ, Ngày hẹn trả dự kiến" và nội dung lưu ý cho người yêu cầu.

Bước 4. Tra cứu hồ sơ

Để biết được thông tin về tình trạng hồ sơ của mình sau khi đã nộp hồ sơ trực tuyến thành công, người yêu cầu thực hiện tra cứu như sau:

Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, chọn "Tra cứu hồ sơ" tại thẻ "Thông tin và dịch vụ", nhập "Mã hồ sơ", "Mã bảo mật" và chọn "Tra cứu".

Truy cập trang dịch vụ liên thông của Cổng dịch vụ công Quốc gia: lienthong.dichvucong.gov.vn, chọn "Tra cứu hồ sơ", nhập "Mã hồ sơ liên thông", "Mã bảo mật" và chọn "Tra cứu".

Ảnh được tạo bởi AI.

Cổng thông tin xã Bình Nguyên/tỉnh Hưng Yên