Ở nhiều doanh nghiệp, người có tay nghề cao thường được đề nghị làm thêm một, hai năm sau khi chạm mốc tuổi nghỉ hưu.

Câu 1: Với người tiếp tục làm việc sau khi đủ tuổi, thời điểm nghỉ hưu được xác định là lúc nào?

A. Kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi

B. Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động ✔

C. Ngày sinh nhật tuổi nghỉ hưu

D. Ngày 31/12 của năm đủ tuổi

Giải thích:

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 135/2020/NĐ-CP lấy kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi làm mốc cho người nghỉ đúng tuổi. Người tiếp tục làm việc sau khi đủ tuổi thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Đáp án đúng là: B. Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động

Câu 2: Một phụ nữ sinh tháng 5/1969 làm việc trong điều kiện bình thường đủ tuổi nghỉ hưu vào tháng nào?

A. Tháng 9/2025

B. Tháng 5/2026 ✔

C. Tháng 1/2027

D. Tháng 5/2027

Giải thích:

Theo Phụ lục I Nghị định 135/2020/NĐ-CP, người sinh tháng 5/1969 nghỉ hưu ở tuổi 57, đủ tuổi vào tháng 5/2026. Thời điểm nghỉ hưu theo bảng là tháng 6/2026.

Đáp án đúng là: B. Tháng 5/2026

Người lao động tiếp tục làm việc sau khi đủ tuổi nghỉ hưu có thể được tăng tỷ lệ hưởng lương hưu nếu tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Câu 3: Nếu người phụ nữ ở câu 2 làm tiếp đến hết ngày 31/12/2026 rồi chấm dứt hợp đồng, lương hưu được tính từ tháng nào?

A. Tháng 6/2026

B. Tháng 12/2026

C. Tháng 1/2027 ✔

D. Tháng 7/2027

Giải thích:

Khoản 1 Điều 15 Thông tư 12/2025/TT-BNV tính lương hưu cho người làm tiếp từ tháng liền kề sau tháng chấm dứt hợp đồng lao động. Hợp đồng chấm dứt trong tháng 12/2026 nên lương hưu bắt đầu từ tháng 1/2027.

Đáp án đúng là: C. Tháng 1/2027

Câu 4: Trong thời gian làm tiếp sau tuổi nghỉ hưu và vẫn đóng bảo hiểm xã hội, người lao động nhận khoản nào?

A. Tiền lương từ đơn vị, chưa nhận lương hưu ✔

B. Cả tiền lương và lương hưu

C. Chỉ nhận lương hưu

D. Trợ cấp một lần thay cho tiền lương

Giải thích:

Lương hưu của người làm tiếp chỉ bắt đầu sau khi hợp đồng chấm dứt, theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 12/2025/TT-BNV. Trong thời gian làm tiếp, người đó nhận lương từ đơn vị như người lao động bình thường.

Đáp án đúng là: A. Tiền lương từ đơn vị, chưa nhận lương hưu

Câu 5: Lao động nữ có 24 năm đóng, làm tiếp và đóng thêm đủ 1 năm, tỷ lệ hưởng thay đổi thế nào?

A. Không thay đổi

B. Từ 63% lên 64%

C. Từ 63% lên 65% ✔

D. Từ 60% lên 65%

Giải thích:

Theo khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, 24 năm đóng của lao động nữ tương ứng 63%. Mỗi năm đóng thêm cộng 2%, nên 25 năm tương ứng 65%, tối đa 75%.

Đáp án đúng là: C. Từ 63% lên 65%