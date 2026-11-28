Đợt không khí lạnh tăng cường lần này không làm nhiệt độ miền Bắc giảm do có cường độ yếu, nên tác động làm giảm nhiệt không có. Bên cạnh đó, gió Đông Bắc khô khiến mây ẩm giảm nhanh, trời có nắng nhiều vào ban ngày nên không khí vẫn ấm áp.

Thậm chí, nhiệt độ hôm nay ở miền Bắc còn có thể cao hơn hôm qua từ 1-2 độ C. Dự báo mức nhiệt cao nhất tại phường Hoàn Kiếm và các phường khác phổ biến từ 26-28 độ C. Riêng phường Lào Cai là 29 độ C.

Ở Bắc Trung Bộ, dự báo 2 phường Tĩnh Gia và Thành Vinh hôm nay trời có nắng sớm, 25-27 độ C, riêng phường Thành Sen trời chuyển nhiều mây, có lúc có mưa, 24 độ C.

Mưa lớn ở miền Trung khả năng kéo dài đến sáng 30/11.



Từ phường Đồng Hới trở vào phường Phan Thiết cũng như khu vực cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa trong ngày, nhiệt độ cũng không quá cao, nhiều nơi dao động từ 25-29 độ C, riêng phường Đồng Hới, Phú Xuân và Hải Châu là 22-24 độ C.

Về diễn biến mưa, trong hôm nay không khí lạnh tăng cường sẽ di chuyển xuống miền Trung, kết hợp nhiễu động gió đông và địa hình dãy Trường Sơn, khiến mưa lớn ở đây kéo dài đến sáng 30/11.

Lượng mưa sẽ phân bổ không đồng đều. Mưa to nhất ở khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai với tổng lượng mưa từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

TP Huế và phía Đông tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa sẽ mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong hôm nay và ngày mai có mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Trong hôm nay, vùng có nguy cơ cao đến rất cao sẽ tập trung tại các tỉnh, thành từ TP Huế đến Khánh Hòa, đặc biệt là phía đông tỉnh Quảng Ngãi.

Mưa lớn cũng sẽ khiến các sông ở phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, sông Kôn ở Gia Lai, sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch ở Đắk Lắk xuất hiện lũ cao từ báo động 2 đến trên báo động 3. Các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Gia Lai, sông Ba ở Đắk Lắk lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Cảnh báo nguy cơ ngập úng các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị.

Trong chiều nay, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ cũng có mưa dông, có nơi mưa to trên 60mm, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh.

Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Đặc khu Trường Sa gió thổi đều cấp 3-4, tuy nhiên trong cơn mưa dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 28/11:

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc không mưa, trời rét, trưa chiều trời có nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trời lạnh. Riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; phía Nam có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 22-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-26 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.