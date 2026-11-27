Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, (27/11), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới nước ta.

Dự báo, chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Ảnh minh họa (Nguồn: VTC News).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều tối ngày 27/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ Tp. Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 và ngày 28/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ từ 17-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ từ 14-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ từ 16-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi; riêng Quảng Trị có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào vào dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.