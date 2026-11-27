Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng gần đây đã ra thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp đối với 280 phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chưa có người đến giải quyết theo quy định.

Cụ thể, qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện nêu trên. Đến nay, người điều khiển hoặc chủ sở hữu vẫn chưa đến làm việc, giải quyết vụ việc.

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị những cá nhân có liên quan khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Địa điểm liên hệ: Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp. Địa chỉ: Số 299 Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 0946 390 999.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, chủ động liên hệ và phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.

Danh sách các phương tiện cụ thể như sau: