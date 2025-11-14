CLIP: Sau ngày công an kiểm tra, thẩm mỹ viện Mailisa ở Cần Thơ "cửa đóng then cài"

Sáng 14-11, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, thẩm mỹ viện Mailisa Cần Thơ (địa chỉ số 67, đường Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã đóng cửa.

Thẩm mỹ viện Mailisa Cần Thơ đóng cửa vào sáng nay

Vào ngày 13-11, lực lượng công an đã kiểm tra thẩm mỹ viện Mailisa ở Cần Thơ cũng như nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.

Một tài xế xe ôm hay đón khách trên đường Phan Đình Phùng, cho hay: "Từ sáng tới giờ thấy cửa đóng im lìm, có một số phụ nữ đến muốn làm đẹp cũng hỏi mà tôi đâu biết gì hơn. Hôm qua, thấy lực lượng công an đến đông lắm, ai cũng bàn tán. Ở khu này lâu nên tôi biết thẩm mỹ viện này lúc nào cũng nhiều người ra vào, nay đột ngột kiểm tra rồi đóng cửa khiến người dân khá bất ngờ".

Thẩm mỹ viện Mailisa Cần Thơ khai trương vào năm 2021 với sự góp mặt của rất nhiều hoa hậu, á hậu cùng các ca sĩ nổi tiếng. Đồng thời, tại sự kiện này còn xuất hiện nhiều siêu xe.

Một số hình ảnh ghi nhận sáng nay: