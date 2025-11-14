Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: Sau ngày công an kiểm tra, thẩm mỹ viện Mailisa ở Cần Thơ "cửa đóng then cài"

14-11-2025 - 12:46 PM | Xã hội

Thẩm mỹ viện Mailisa Cần Thơ khai trương vào năm 2021 với sự góp mặt của rất nhiều hoa hậu, á hậu cùng các ca sĩ nổi tiếng.

Sáng 14-11, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, thẩm mỹ viện Mailisa Cần Thơ (địa chỉ số 67, đường Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã đóng cửa.

Thẩm mỹ viện Mailisa Cần Thơ đóng cửa vào sáng nay

Vào ngày 13-11, lực lượng công an đã kiểm tra thẩm mỹ viện Mailisa ở Cần Thơ cũng như nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.

Một tài xế xe ôm hay đón khách trên đường Phan Đình Phùng, cho hay: "Từ sáng tới giờ thấy cửa đóng im lìm, có một số phụ nữ đến muốn làm đẹp cũng hỏi mà tôi đâu biết gì hơn. Hôm qua, thấy lực lượng công an đến đông lắm, ai cũng bàn tán. Ở khu này lâu nên tôi biết thẩm mỹ viện này lúc nào cũng nhiều người ra vào, nay đột ngột kiểm tra rồi đóng cửa khiến người dân khá bất ngờ".

Thẩm mỹ viện Mailisa Cần Thơ khai trương vào năm 2021 với sự góp mặt của rất nhiều hoa hậu, á hậu cùng các ca sĩ nổi tiếng. Đồng thời, tại sự kiện này còn xuất hiện nhiều siêu xe.

Một số hình ảnh ghi nhận sáng nay:

CLIP: Sau ngày công an kiểm tra, thẩm mỹ viện Mailisa ở Cần Thơ "cửa đóng then cài"- Ảnh 1.

CLIP: Sau ngày công an kiểm tra, thẩm mỹ viện Mailisa ở Cần Thơ "cửa đóng then cài"- Ảnh 2.

CLIP: Sau ngày công an kiểm tra, thẩm mỹ viện Mailisa ở Cần Thơ "cửa đóng then cài"- Ảnh 3.

CLIP: Sau ngày công an kiểm tra, thẩm mỹ viện Mailisa ở Cần Thơ "cửa đóng then cài"- Ảnh 4.

Theo Ca Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Choáng với hồ sơ doanh nghiệp của 'bà trùm' Mailisa đang bị công an khám xét

Choáng với hồ sơ doanh nghiệp của 'bà trùm' Mailisa đang bị công an khám xét Nổi bật

Bắt Nguyễn Quốc Trưởng - nguyên giám đốc ngân hàng và 2 cán bộ

Bắt Nguyễn Quốc Trưởng - nguyên giám đốc ngân hàng và 2 cán bộ Nổi bật

Sau điều tra Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Thêm một nữ nạn nhân tố Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel

Sau điều tra Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Thêm một nữ nạn nhân tố Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel

12:25 , 14/11/2025
Chính thức: "Hồi sinh" con sông hơn 2.000 năm tuổi bằng 4.670 tỷ đồng, giao cho Tập đoàn hàng đầu Việt Nam

Chính thức: "Hồi sinh" con sông hơn 2.000 năm tuổi bằng 4.670 tỷ đồng, giao cho Tập đoàn hàng đầu Việt Nam

11:50 , 14/11/2025
Thẩm mỹ viện Mailisa mở cửa trở lại sau một ngày bị khám xét, lượng khách thưa vắng

Thẩm mỹ viện Mailisa mở cửa trở lại sau một ngày bị khám xét, lượng khách thưa vắng

11:37 , 14/11/2025
Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM với ông Nguyễn Văn Thọ

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM với ông Nguyễn Văn Thọ

11:13 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên