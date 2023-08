CLIP: Xe khách giường nằm bốc cháy ngùn ngụt khi đang chở 29 người

Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 13-8 cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra vào lúc 2 giờ cùng ngày, tại Km30+100 cao tốc La Sơn – Túy Loan đoạn qua xã Hương Lộc, huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế).

Cảnh sát khống chế ngọn lửa

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, xe ô tô khách BKS 11B-003.xx, do Nông Hoàng Luân (SN 1984) điều khiển, chạy hướng Bắc – Nam, đến vị trí trên thì tự bốc cháy, trên xe có tất cả 29 người. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh cũng điều nhân lực, phương tiện đến dập tắt ngọn lửa. Rất may những hành khách trên xe đã kịp thoát nạn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi chiếc xe khách.

Xe khách sau khi bị cháy

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên – Huế, tại vị trí xảy ra vụ hỏa hoạn, cao tốc La Sơn – Túy Loan có đầy đủ hệ thống báo hiệu ATGT, mặt đường êm thuận. Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 và Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với CSGT, chính quyền địa phương giải quyết để đảm bảo giao thông.

Cháy xe khách trên cao tốc

Tháng 4-2022, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa đoạn La Sơn - Hòa Liên (Km 0-Km 66) vào hoạt động. Đoạn đường này đa số chỉ có 2 làn xe cho 2 chiều lưu thông, đi qua khu vực nhiều đồi núi, có mưa lớn vào mùa này. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên tuyến đường này.