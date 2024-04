Cloud Ace xuất sắc là Google Cloud Sales Partner of the Year - Southeast Asia Award

Giải thưởng Đối tác Google Cloud của năm công nhận các đối tác của Google Cloud dựa trên những thành tích nổi bật trong suốt 01 năm hoạt động. Các hạng mục Giải thưởng: Google Cloud Sales Partner of the Year - Southeast Asia Award, Google Cloud Service Partner of the Year - Greater China, Google Cloud Service Partner of the Year - Japan, Google Cloud Sales & Services Partner of the Year - Hong Kong, Google Cloud Sales & Services Partner of the Year - Philippines công nhận các chi nhánh Cloud Ace toàn cầu đã đóng góp vào sự thành công và phát triển của khách hàng thông qua sự đổi mới và ứng dụng công nghệ Google Cloud tiên tiến nhất.



Ông Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President - Global Ecosystem & Channels tại Google Cloud cho biết: "Giải thưởng Đối tác của Google Cloud tôn vinh sức ảnh hưởng và giá trị mang tính thay đổi vượt trội mà các đối tác đã mang lại cho khách hàng. Chúng tôi tự hào công bố Cloud Ace là 2024 Google Cloud Partner Award và ghi nhận những thành tựu của họ mang lại thành công cho khách hàng trong năm qua."

Với tư cách là Google Cloud Managed Services Provider (MSP), đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp của Google Cloud, Cloud Ace đã trở thành đối tác uy tín và đáng tin cậy đồng hành cùng hơn 120 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 1.000 doanh nghiệp trên toàn cầu.

Về Cloud Ace



Cloud Ace là doanh nghiệp hàng đầu về Google Cloud Platform, có trụ sở tại Nhật Bản và 15 quốc gia trên toàn thế giới. Cloud Ace tại Việt Nam được thành lập năm 2018, được Google Cloud chứng nhận là Premier Partner, Managed Services Provider (MSP) và là Authorized Training Partner đầu tiên của Google Cloud tại Việt Nam. Với kinh nghiệm lâu năm trong việc tư vấn, thiết kế và triển khai giải pháp đám mây, Cloud Ace đã đồng hành trong quá trình chuyển đổi số của rất nhiều doanh nghiệp với đa dạng ngành nghề.