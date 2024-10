CloudAZ tổ chức hội thảo về tăng cường an ninh mạng và cách ứng dụng AI

Trong năm 2024, bảo mật thông tin tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp hiện đại, đặc biệt với bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ. Sự xuất hiện của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh là một trong những động lực chính thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đem đến phương thức hỗ trợ giúp doanh nghiệp thích ứng và duy trì lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, GenAI cũng tiềm ẩn nguy cơ trở thành công cụ tấn công, đe dọa nghiêm trọng đến dữ liệu trực tuyến của doanh nghiệp.

Ứng dụng GenAI trong doanh nghiệp

AI tạo sinh đã và đang thay đổi bối cảnh kinh doanh bằng cách cung cấp cho các doanh nghiệp giải pháp cải thiện năng suất, tiết kiệm nguồn lực và góp phần tăng trưởng doanh thu. Theo báo cáo của McKinsey & Company, công nghệ trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ mang lại cho nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương thêm 4,5 nghìn tỷ USD tương đương mức tăng trưởng GDP hàng năm 0,7%/năm trong 15 năm tới. Điều đó cho thấy trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò then chốt trong quy trình vận hành doanh nghiệp và tạo ra những hiệu quả đột phá trong hoạt động kinh doanh và quản lý.

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm và triển khai ứng dụng GenAI trong xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh bền vững. Khảo sát của Accenture chỉ ra rằng, ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh làm tăng gấp đôi hiệu quả cho lực lượng lao động và tăng lợi nhuận trung bình tới 38% vào năm 2035. GenAI có tiềm năng cách mạng hóa cách thức vận hành của doanh nghiệp từ việc tự động hóa các tác vụ thường ngày đến thực hiện phân tích lượng dữ liệu lớn nhanh chóng và chính xác. Doanh nghiệp tích hợp GenAI có thể thúc đẩy đổi mới và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh kỹ thuật số đang thay đổi nhanh chóng.

Bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0, việc khai thác tiềm năng gần như vô hạn của GenAI đã tạo ra những tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc đa lĩnh vực. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ càng trong tiếp cận và triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh hiệu quả để tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.

Doanh nghiệp sẵn sàng cho cuộc đua bảo mật dữ liệu

Khi công nghệ kỹ thuật số ngày càng phổ biến, lượng dữ liệu được doanh nghiệp lưu trữ và chia sẻ trực tuyến tăng lên đáng kể, đồng nghĩa với nhu cầu bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm trên mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu hiện nay. Dữ liệu không chỉ là thông tin khách hàng, đối tác, thị trường… đơn thuần mà còn là nền tảng vững chắc mang lại giá trị kinh tế to lớn cho thành công của doanh nghiệp. Báo cáo của IBM chỉ ra có đến 40% công ty được khảo sát đang khám phá hoặc thử nghiệm AI tạo sinh nhưng chưa chính thức triển khai mô hình do gặp nhiều rào cản, trong đó có nỗi lo ngại về vấn đề an toàn tài nguyên kỹ thuật số.

Có thể nói rằng, sự bùng nổ của GenAI như một "con dao hai lưỡi" đối với bảo mật dữ liệu, đưa doanh nghiệp vào tình thế cần phải nâng cấp giải pháp phòng thủ mạnh mẽ đối phó với những cuộc tấn công phức tạp và tinh vi. Nhóm đối tượng tấn công mạng đang tận dụng công nghệ tiên tiến để khai thác lỗ hổng trong hệ thống phần mềm và phần cứng, tạo ra những rủi ro bảo mật mới khiến các tổ chức khó có thể tự bảo vệ mình một cách hiệu quả. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp ưu tiên tập trung vào xây dựng chiến lược bảo mật toàn diện, linh hoạt và chủ động ứng phó với nguy cơ đe dọa tấn công, đặc biệt là các giải pháp sử dụng AI kết hợp với công cụ giám sát hiện đại.

Đối mặt với tình hình an ninh mạng như hiện nay, các nhà lãnh đạo tổ chức cần chuẩn bị đầy đủ nguồn lực hỗ trợ để có thể đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt trước những mối đe dọa tiềm ẩn do tin tặc và tội phạm mạng gây ra. Bằng cách trang bị kiến ​​thức và cập nhật công nghệ cải tiến mới nhất, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tăng cường khả năng phản ứng, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho tài nguyên kỹ thuật số.

Như vậy, doanh nghiệp cũng cần đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đầu tư vào kiến thức, công nghệ và nguồn lực hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho dữ liệu trong bối cảnh mới. Bà Nguyễn Phương, Sales Director tại CloudAZ - đối tác cấp cao của Google tại Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của một chiến lược bảo mật dữ liệu trong hành trình chuyển đổi kinh doanh: "Xây dựng một chiến lược bảo mật vững chắc là nhiệm vụ hàng đầu của doanh nghiệp nhằm mục đích bảo vệ dữ liệu và duy trì sự tin tưởng của khách hàng. Trong công cuộc chuyển đổi này, GenAI đóng vai trò là người đồng hành đáng tin cậy, cung cấp giải pháp hiện đại nhất giúp phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng."

Nhằm hỗ trợ giải đáp những lo lắng về bảo mật của doanh nghiệp, CloudAZ phối hợp cùng Google Cloud tổ chức hội thảo Google Cloud: Building Secure & Responsible GenAI Solutions. Sự kiện lần này hứa hẹn đem đến những kiến thức sâu rộng và tầm nhìn chiến lược ứng dụng GenAI vào hệ sinh thái đám mây, góp phần tăng cường bảo mật và ứng phó kịp thời những thách thức an ninh mạng ngày càng diễn biến phức tạp.

Sự kiện lần này sẽ bao gồm các phiên thảo luận chuyên sâu, cung cấp thông tin đa chiều về các xu hướng công nghệ mới nhất xoay quanh Google Cloud và GenAI trong bảo mật, với sự dẫn dắt của bà Linh Đặng - Google Partner Manager; bà Ruby Dương - Google Customer Engineer và ông Vũ Bình Dương - Giám đốc Công nghệ tại CloudAZ.

Hội thảo tập trung phân tích các giải pháp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu suất và thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua ứng dụng Google Cloud và GenAI. Bên cạnh đó, người tham dự sẽ được tiếp cận các công cụ giám sát, phát hiện nguy cơ rò rỉ dữ liệu trực tuyến tiên tiến nhất, đồng thời có cơ hội nghiên cứu các trường hợp thực tế về triển khai GenAI nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thông tin sự kiện:



- Thời gian: 9:00 – 12:00, ngày 30/10/2024

- Địa điểm: Khách sạn Lake Side, 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội