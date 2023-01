Có 2 cổ phiếu ngân hàng không bị giảm giá trong năm 2022

Thị trường chứng khoán bắt đầu lao dốc từ quý 2/2022 đã khiến hàng loạt cổ phiếu ngân hàng bốc hơi mạnh trong năm vừa qua.



Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022, có 25/27 mã ngân hàng đóng cửa ở mức giá thấp hơn so với đầu năm, trong đó có tới 5 mã mất hơn 50% giá trị như VBB (-59%), BVB (-58%), KLB (-52%), ABB (-51%), PGB (-50%).

Hàng loạt cổ phiếu “quốc dân”, đứng đầu về thanh khoản cũng bốc hơi mạnh trong năm qua. Chẳng hạn như STB (-29%), MBB (-29%), CTG (-20%), TCB (-48%), SHB (-49%),…

2 cổ phiếu giảm giá nhẹ nhất là SSB (-7%) và EIB (-17%). Trong đó, SSB là cổ phiếu có diễn biến ít gây “shock”, với thị giá chỉ dao động quanh vùng 28.000-32.000 đồng trong năm qua.

Cổ phiếu EIB giữ giá khá tốt trong 10 tháng đầu năm, thậm chí có thời điểm thị giá tăng lên trên 40.000 đồng/cp, cao thứ 2 toàn ngành, chỉ đứng sau VCB. Tuy nhiên, cổ phiếu này bất ngờ lao dốc với chuỗi phiên giảm sàn liên tiếp đầu tháng 11 khiến cổ phiếu này mất hơn 57% chỉ trong 3 tuần giao dịch. Cổ phiếu này sau đó đã hồi phục, giúp mức giảm trong năm 2022 lùi về còn 17%.

BID và VCB là 2 cổ phiếu ngân hàng duy nhất không giảm giá trong năm vừa qua. Kết thúc năm 2022, giá cổ phiếu BID ở mức 38.600 đồng/cp, tăng 4% so với cuối năm 2021, trong khi đó VCB tăng 2% lên 80.000 đồng/cp. Ở những giai đoạn thị trường lao dốc không phanh, chẳng hạn như từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 10, BID và VCB cũng giảm theo thị trường nhưng với mức độ điều chỉnh nhẹ hơn.

Hiện vốn hoá của VCB đứng đầu thị trường chứng khoán, đạt khoảng 378 nghìn tỷ đồng, bỏ xa VHM đứng thứ 2 (209.000 tỷ đồng). Vốn hoá BID đứng thứ 4 với hơn 195.000 tỷ đồng.

Thị giá nhiều cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh mạnh trong năm vừa qua, không chỉ do biễn biến xấu của thị trường mà còn do bị pha loãng do chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Cuối năm 2022, có 6 mã rơi xuống dưới mệnh giá, trong đó có SHB, NVB, VAB, NAB, ABB, VBB. Cổ phiếu VCB có thị giá cao nhất (80.000 đồng), tiếp đến là BID (38.600 đồng) và SSB (32.900 đồng). Với nỗ lực giữ giá trong năm qua, BID giao dịch quanh mốc 40.000 đồng, trong khi SSB giao động quanh mốc 30.000 đồng.

Có hơn một nửa trong 27 ngân hàng đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm vừa qua, theo đó thị trường ghi nhận sự đổ bộ thêm hàng tỷ cổ phiếu ngân hàng. Trong đó, VPB là ngân hàng có tỷ lệ chia cao nhất, tới 50%, để đưa vốn điều lệ từ từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, cao nhất hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Theo KB Secuities Việt Nam, trong năm 2022, định giá P/B của ngành ngân hàng đã có thời điểm về gần đáy Covid-19 rồi hồi phục tốt trong thời gian vừa qua. P/B ngành hiện giờ đang là 1,49 lần – tương đương -1Std. Trong khi đó kết quả kinh doanh của toàn ngành cho đến quý 3 vẫn khả quan, ROE toàn ngành là khoảng 15,97% - trên đường TB 12 năm. Kết quả kinh doanh của ngành được dự báo chậm lại trong quý 4 và nửa đầu năm 2023 do biên lãi ròng (NIM) bị thuhẹp và áp lực thanh khoản khiến tăng trưởng tín dụng chậm lại. Dù vậy định giá ngành bây giờ vẫn ở mức hấp dẫn.