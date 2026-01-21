Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có 2 nhà cho thuê ở 2 nơi khác nhau, doanh thu 900 triệu đồng/năm: Vì sao không được “chia nhỏ” để giảm thuế?

21-01-2026 - 22:11 PM | Bất động sản

Doanh thu cho thuê 900 triệu đồng/năm từ 2 căn nhà, nhưng mức miễn thuế 500 triệu đồng chỉ được áp dụng một lần. Đây là điểm nhiều người cho thuê nhà dễ hiểu nhầm khi kê khai thuế từ năm 2026.

Gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, bà T.B.N cho biết dự kiến trong năm nay bà có doanh thu cho thuê nhà khoảng 900 triệu đồng. Theo cách tự tính của bà, thu nhập tính thuế là 400 triệu đồng, sau khi trừ mức doanh thu được miễn thuế 500 triệu đồng.

Vì vậy, bà N. tự tính bản thân sẽ phải nộp 5% thuế giá trị gia tăng (GTGT) và 5% thuế thu nhập cá nhân (TNCN), đều tính trên phần 400 triệu đồng, tương ứng tổng số thuế là 40 triệu đồng. Tuy nhiên, bà đặt câu hỏi liệu cách tính này có chính xác hay không?

Đồng thời, trong trường hợp 900 triệu đồng doanh thu đến từ 2 căn nhà cho thuê (mỗi căn 450 triệu đồng), nằm tại hai phường khác nhau ở TP.HCM, bà cần kê khai và nộp thuế như thế nào?

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 11 TP.HCM cho biết, căn cứ các quy định hiện hành, đối với thuế GTGT, cá nhân có doanh thu cho thuê nhà 900 triệu đồng/năm (vượt mức 500 triệu đồng) thuộc đối tượng chịu thuế, với số thuế phải nộp được xác định theo phương pháp trực tiếp: 5% nhân với doanh thu.

Đối với thuế TNCN, cá nhân cho thuê bất động sản nộp thuế trên phần doanh thu vượt 500 triệu đồng, với thuế suất 5%.

Theo đó, số thuế phải nộp được xác định như sau: thuế GTGT là 900 triệu đồng x 5% = 45 triệu đồng; thuế TNCN là (900 triệu đồng – 500 triệu đồng) x 5% = 20 triệu đồng. Tổng số thuế GTGT và TNCN phải nộp trong năm 2026 là 65 triệu đồng, không phải mức 40 triệu đồng theo cách tính ban đầu của bà N.

Về câu hỏi phân bổ mức trừ 500 triệu cho 2 căn nhà ở 2 nơi khác nhau như thế nào, cơ quan thuế cho biết hiện chưa có hướng dẫn cụ thể.

Do Luật Quản lý thuế số 108 và các quy định liên quan có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, Bộ Tài chính sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, thủ tục phân bổ và kê khai trong thời gian tới.

Người nộp thuế được khuyến nghị chủ động theo dõi các nghị định, thông tư sắp ban hành để áp dụng đúng quy trình kê khai, nộp thuế cho năm tài chính 2026.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ít ai ngờ, trước khi là lãnh đạo Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng từng là tay buôn bất động sản có tiếng với biệt danh "Hằng Canada"

Ít ai ngờ, trước khi là lãnh đạo Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng từng là tay buôn bất động sản có tiếng với biệt danh "Hằng Canada" Nổi bật

Giá vàng phá đỉnh có nên chốt lời để đầu tư bất động sản, chuyên gia tiết lộ kịch bản ít người ngờ tới

Giá vàng phá đỉnh có nên chốt lời để đầu tư bất động sản, chuyên gia tiết lộ kịch bản ít người ngờ tới Nổi bật

“Nhắm mắt” nghiệm thu PCCC, làm giả hồ sơ xây dựng ở quận Phú Nhuận cũ: 11 người lãnh án

“Nhắm mắt” nghiệm thu PCCC, làm giả hồ sơ xây dựng ở quận Phú Nhuận cũ: 11 người lãnh án

20:28 , 21/01/2026
Ưu tiên hạ tầng trọng điểm, kiến tạo không gian phát triển mới cho nền kinh tế

Ưu tiên hạ tầng trọng điểm, kiến tạo không gian phát triển mới cho nền kinh tế

20:24 , 21/01/2026
Dự án nhà ở xã hội 'hot' tại Hà Nội lùi lịch nhận hồ sơ

Dự án nhà ở xã hội 'hot' tại Hà Nội lùi lịch nhận hồ sơ

19:40 , 21/01/2026
KTS Trần Ngọc Chính: “Từ bãi biển bình dân, Bãi Cháy đã trở thành nơi đáng sống”

KTS Trần Ngọc Chính: “Từ bãi biển bình dân, Bãi Cháy đã trở thành nơi đáng sống”

19:30 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên