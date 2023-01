Có 3 kiểu cha mẹ khiến con cái lúc nhỏ thì ấm ức, lúc trưởng thành thì oán ghét: Nếu bạn thuộc 1 trong 3 kiểu này thì cần sửa đổi ngay

Cha mẹ nào cũng mong mình có một hình ảnh hoàn hảo trong mắt con. Tuy nhiên, điều này không hề đơn giản. Đôi khi, những thói quen xấu, cách dạy con sai lầm của cha mẹ khiến trẻ cảm thấy ấm ức, không vui, thậm chí oán ghét khi trưởng thành. Theo các chuyên gia nuôi dạy con, đây chính là 3 kiểu cha mẹ như vậy:

1. Cha mẹ chiều con vô nguyên tắc

Mỗi đứa trẻ đều là niềm hy vọng của gia đình. Tuy nhiên, việc cha mẹ chiều chuộng quá mức có thể gây ra sự thất bại của con cái trong tương lai.

Nếu một bậc cha mẹ nghiêm khắc sẽ nói rằng: "Con phải làm xong bài tập mới được xem TV, mới được đi chơi" thì cha mẹ chiều chuộng con quá mức lại khác. Họ sẽ nói: "Con đi chơi đi, không sao cả. Bài vở hôm nay không làm thì mai làm. Vẫn còn nhiều thời gian mà".

Dưới sự nuông chiều quá mức đến "vô pháp vô thiên" đó khiến trẻ không phân biệt được đúng sai. Trẻ không chỉ thiếu tinh thần trách nhiệm mà còn thiếu cảm giác hạnh phúc, không có lòng biết ơn. Khi lớn lên, trẻ cũng đối xử thờ ơ với cha mẹ, chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Nuông chiều, kiểm soát quá mức hay so sánh con với những đứa khác là sai lầm trong cách giáo dục mà cha mẹ cần tránh. (Ảnh minh họa)

2. Cha mẹ kiểm soát con cái quá mức

Trong bộ phim nổi tiếng "Tiểu Hoan Hỉ" của Trung Quốc, nữ diễn viên Đào Hồng đóng vai một bà mẹ kiểm soát con quá mức. Chị ta không cho cô con gái Kiều Anh Tử đi chơi cung thiên văn, không cho con chơi Lego, không cho con thi vào trường đại học yêu thích, cám um khi nghi ngờ con yêu đương sớm và yêu cầu con phải báo cáo mọi mặt đời sống cho mình,...

Dưới sự giám sát quá mức của mẹ, cô bé Kiều Anh Tử stress nặng và từng chạy ra cầu với ý nghĩ gieo mình xuống dòng sông để mẹ phải hối hận. Rất may, cha mẹ cô bé đã kịp đến và thuyết phục được con gái bước xuống.

Với kiểu mẹ như nhân vật của Đào Hồng, dù có tốt với con đến mấy, con cái cũng chỉ cảm thấy ấm ức, quẫn bách. Lúc nào trẻ cũng bật sẵn cơ chế phòng vệ, cố gắng cách xa cha mẹ một chút. Suy cho cùng, người lớn hay trẻ nhỏ, ai cũng cần có không gian riêng tư. Cha mẹ thông minh là phải biết buông tay đúng lúc, thay vì "đặt chân" vào mọi không gian của con.

Khi con còn nhỏ, cha mẹ chăm sóc tỉ mỉ. Nhưng khi con lớn lên, cha mẹ nên buông tay từ từ.

3. Cha mẹ so sánh con cái với những đứa trẻ khác

Trên mạng xã hội từng có một câu chuyện cười, nhưng cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ: "Tôi đố bạn kẻ thù chung của trẻ em ngày nay là ai? Không phải "ông kẹ", "bà ba bị", "ngáo ộp", mà chính là "con nhà người ta".

Tâm lý của nhiều bậc cha mẹ là muốn con cái "nếu bị so sánh thì cân học theo cái tốt". Nhưng để làm được điều này cần 3 điều kiện lớn. Thứ nhất, mọi người chấp nhận tiêu chuẩn so sánh. Thứ hai, người thắng người thua được công nhận. Thứ ba, người thắng khiêm tốn, người thua không tự ti. Ngay đến các bậc phụ huynh nhiều còn không đáp ứng được 3 điều kiện này thì làm sao lại yêu cầu con trẻ làm?

Mỗi đứa trẻ đều là duy nhất và xứng đáng được yêu thương, quý trọng. Không chỉ so sánh con với những đứa trẻ khác mà việc so sánh con với anh chị em trong nhà cũng dễ khiến mối quan hệ anh chị em xa cách. Những đứa trẻ hay bị so sánh sẽ nảy sinh cảm giác uất ức, oán ghét cha mẹ và cả chính người anh chị em bị mang ra so sánh với mình.