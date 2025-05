Có 4 dự án nhà ở xã hội khả năng hoàn thành trong năm nay, hơn 3.200 căn sắp tung ra thị trường

Ảnh minh họa

Tại tọa đàm, ông Hà Quang Hưng - Cục Phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, theo quyết định 444/QĐ-TTg, năm 2025 cả nước phấn đấu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội. Đến nay, theo báo cáo địa phương, khả năng hoàn thành 71.200 căn, đạt khoảng 71%.

Thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra, đôn đốc ở 20 địa phương. 20 địa phương này có chỉ tiêu hơn 60.000 căn NƠXH, khả năng hoàn thành là 52.200 căn (87%).

Riêng tại Hà Nội, có 7 dự án NƠXH đã lựa chọn chủ đầu tư, đang triển khai đầu tư xây dựng. Trong đó, 1 dự án đã hoàn thành trong quý I/2025 đó là dự án xây dựng khu NƠXH cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm quy mô 1.340 căn.

Trong 6 dự án còn lại, có 4 dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2025, bao gồm: Dự án Khu nhà ở đô thị Kim Hoa, tại huyện Mê Linh do Công ty Thương mại và Xây dựng Thân Hà làm chủ đầu tư, quy mô 720 căn; Dự án Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh do Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, quy mô 952 căn; Dự án khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh quy mô 500 căn; Dự án đầu tư xây dựng NƠXH tại khu đô thị mới Kim Chung tại huyện Đông Anh do Liên danh Tổng Công ty Viglacera và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư, quy mô 1.104 căn.

Hai dự án khác đang triển khai có điều kiện đặc thù hơn. Trong đó, dự án khu NƠXH Thượng Thanh do Công ty Cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty Cổ phần BIC Việt Nam làm chủ đầu tư, quy mô 1.980 căn, đặc thù có hầm, cao 22 tầng, mới triển khai phần hầm. Nếu chủ đầu tư tập trung 3 ca 4 kíp, cũng có thể xong phần thô năm nay, cần sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, cam kết quyết liệt của chủ đầu tư.

Còn Dự án NƠXH tại ô đất NO1 Khu đô thị mới Hạ Đình tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, quy mô 440 căn đang thi công phần hầm, khó có thể hoàn thành trong năm 2025, thi công hạn chế do điều kiện mặt bằng chật hẹp, thời gian bị hạn chế vì gần trong khu vực trung tâm.

Bộ Xây dựng cũng đã thông báo UBND TP. Hà Nội về tiến độ như trên. Sau đó, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản đôn đốc các chủ đầu tư. Chúng tôi đánh giá cao sự quyết tâm của Hà Nội, rất mong chủ đầu tư phối hợp địa phương, sở ngành để đảm bảo tiến độ cam kết, ông Hưng nhận định.

Ông Hà Quang Hưng - Cục Phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, ông Hưng chỉ ra 6 nguyên nhân chính dẫn tới việc các địa phương không đảm bảo chỉ tiêu NƠXH như Thủ tướng giao.

Thứ nhất, đến thời điểm hiện nay, pháp luật đã hoàn thiện, việc triển khai thực hiện còn phụ thuộc vào sự quan tâm của chính quyền địa phương. Còn nhiều địa phương chưa quan tâm, dù có đủ chỉ đạo định hướng của Bộ Chính trị, các Nghị quyết TW, chỉ đạo của Thủ tướng, đề án 338. Hiện nay, mới có khoảng 22 địa phương đưa chỉ tiêu phát triển NƠXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Thứ hai, Luật Nhà ở 2023 mới có hiệu lực từ 1/1/2025, cần có thời gian để thực hiện thủ tục hành chính. Một dự án bất động sản nhanh cũng phải 2-3 năm mới có kết quả. Quy định pháp luật đã được cởi trói, nhưng thủ tục hành chính vẫn thực hiện theo quy trình liên quan, thực hiện dự án NƠXH thậm chí rườm rà hơn nhà ở thương mại.

Thứ ba, chất lượng quỹ đất, vị trí có thuận tiện có hạ tầng không, có phải giải phóng mặt bằng hay không?. Nếu địa phương bố trí ở nơi không thuận tiện, thì không có chủ đầu tư quan tâm.

Thứ tư, việc cắt giảm thủ tục hành chính, ưu đãi cho chủ đầu tư theo Luật Nhà ở 2023, các địa phương căn cứ thực hiện như thế nào?

Thứ năm, chủ đầu tư chưa tập trung thực hiện theo cam kết, dẫn đến nguồn cung chưa đảm bảo. Chủ đầu tư nghe ngóng thị trường, hấp thụ thị trường như thế nào?.

Thứ sáu, chưa có định chế tài chính phát triển NƠXH cho thuê.