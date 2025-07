Có 4 loại rau mùa hè không chứa thuốc trừ sâu: Người sành ăn sẽ mua ngay về nấu 4 món ngon dễ làm

Tháng 7 thời tiết nóng nực, chợ rau củ quả ngập tràn sắc xanh. Các loại rau củ quả theo mùa được bày bán với số lượng lớn tại các chợ, giá cả lại rất phải chăng! Tuy nhiên, mùa hè cũng là thời điểm côn trùng cũng hoạt động mạnh, và để chống chọi lại với sâu bệnh thì một số loại rau quả vẫn cần phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên trong vô vàn các loại rau thì có 4 loại rau củ đang vào mùa về cơ bản không cần sử dụng thuốc trừ sâu. Chúng tươi ngon, mọng nước và giá cả phải chăng, và những người sành ăn nhìn thấy là mua ngay! Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn 4 loại rau củ trong số đó và các công thức đơn giản để nấu các món ngon.

1. Ngó sen: Loại rau tươi ngon, mọng nước

Ngó sen là phần thân rễ non của cây sen, nằm dưới lớp bùn trong đầm lầy. Khi cây sen phát triển, thân rễ của nó lan rộng và tạo thành các nhánh mới, chính những nhánh rễ non này là ngó sen. Ngó sen có màu trắng, mềm, giòn và vị ngọt đặc trưng. Bởi vì chúng nằm trong lớp bùn dưới nước nên gần như côn trùng không thể tiếp cận. Do đó nó không cần phun thuốc trừ sâu. Chúng rất sạch và cũng có nhiều lợi ích cho sức khỏe! Khi mua, hãy chọn những phần ngó sen có độ dày đồng đều, màu trắng và đủ độ ẩm. Chúng đặc biệt tươi, giòn dùng chế biến món ăn rất ngon.

Công thức gợi ý: Ngó sen xào tỏi ớt

Nguyên liệu: 300g ngó sen, 1-2 quả ớt (nếu không ăn được cay thì thay bằng ớt ngọt hoặc 1/4 quả ớt chuông), 3-5 tép tỏi băm nhỏ, lượng gia vị thích hợp, 1 thìa giấm, bột nêm.

Cách làm món ngó sen xào tỏi ớt

Bước 1: Ngó sen mua về đem rửa sạch rồi dùng dao thái vát thành các khúc nhỏ. Sau khi cắt xong bạn ngâm vào chậu nước có pha chút muối để tránh bị oxy hóa và thâm đen (có thể thêm chút giấm trắng sẽ tốt hơn) rồi vớt ra, để ráo. Tỏi đập dập, băm nhỏ, ớt cắt khoanh tròn (nếu không ăn cay được, có thể thay bằng ớt ngọt hoặc ớt chuông - cắt nhỏ).

Bước 2: Làm nóng chảo và cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, thì thêm tỏi băm và ớt vào, xào trên lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm. Sau đó bạn cho phần ngó sen vào xào nhanh trong khoảng 1 phút. Tiếp đó bạn nêm lượng gia vị vừa phải, bột nêm rồi rưới một thìa nhỏ giấm trắng vòng tròn theo mép chảo (để giữ độ giòn), xào nhanh và đều tới khi chín thì tắt bếp và lấy ra đĩa.

2. Rau khoai lang: "Báu vật xanh" bình dị

Rau khoai lang (chủ yếu là phần lá và ngọn non) trước đây vốn chỉ được dùng làm thức ăn cho heo. Sau này nó là loại rau chỉ nhà nghèo mới ăn. Nhưng ngày nay nó trở thành "một ngôi sao" trong thế giới ẩm thực bởi dinh dưỡng phong phú, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Rau khoai lang có màu tươi xanh, kết cấu mềm giòn. Chúng có sức sống mạnh mẽ, sinh trưởng nhanh, và côn trùng không mấy ưa chúng. Nông dân về cơ bản không dùng thuốc trừ sâu để phun trong suốt quá trình nuôi trồng. Những chồi và lá khoai lang non khi chế biến thành các món ăn có hương vị khá hấp dẫn, tươi ngon.

Công thức gợi ý: Rau khoai lang xào tỏi

Nguyên liệu: 1 mớ rau khoai lang, 3-5 tép tỏi, gia vị, 1 thìa canh dầu hào, lượng bột nêm vừa phải.

Cách làm món rau khoai lang xào tỏi

Bước 1: Rau khoai lang bạn mua về đem nhặt bỏ phần cọng già, lấy ngọn và lá non sau đó rửa sạch. Lưu ý bạn cần rửa kỹ mặt sau của lá bởi đây là nơi dễ bám đất cát và bùn. Tốt nhất bạn nên tách phần cọng lá và lá ra bởi vì phần cọng sẽ lâu chín hơn một chút. Tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp đun nóng rồi cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì thêm tỏi băm vào phi thơm. Khi tỏi chuyển màu vàng nhạt thì bạn cho phần cọng rau khoai lang vào xào trước trong khoảng 1 phút. Tiếp đó bạn cho toàn bộ phần lá rau khoai lang vào xào đến khi thấy mềm và xẹp xuống.

Bước 3: Nêm một chút gia vị, bột nêm, lượng dầu hào vừa phải rồi xào nhanh và đều tay cho ngấm. Sau đó bạn lấy món ăn ra đĩa khi rau khoai lang chín mềm phần lá, cọng vẫn giữ được độ giòn. Lưu ý không nên xào quá lâu vì sẽ khiến lá chuyển màu vàng.

3. Rau sam: "Thảo mộc tự nhiên" trên đồng ruộng

Rau sam là một loại rau dại có sức sống mãnh liệt. Lá rau dày thịt, vị hơi chua. Rau sam có hương vị rất đặc biệt. Trước đây nó chủ yếu là loại dau dại mọc bờ bụi, nhưng ngày nay vì giàu giá trị dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe nên nó cũng được mang về vườn nhà trồng. Đây là lại rau sinh trưởng khá dễ, sâu bọ không hề ưa thích nên tuyệt nhiên không ai phun thuốc bảo vệ thực vật. Rau sam có hương vị độc đáo khi dùng làm món trộn hoặc luộc chấm cùng nước mắm gừng tỏi. Rau sam có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm béo.

Công thức đề xuất: Salad rau sam

Nguyên liệu: 300g rau sam, 5 tép tỏi băm, nước mắm, giấm, đường, một chút dầu mè, ớt (tùy thích).

Cách làm salad rau sam

Bước 1: Nhặt lấy phần thân và nhánh non của rau sam sau đó rửa nhiều lần với nước để loại bỏ hoàn toàn bùn đất và cát bám trong các kẽ lá. Sau đó đun sôi một nồi nước, thêm vài giọt dầu ăn vào cùng chút xíu muối. Tiếp đó bạn cho rau sam đã rửa sạch vào chần trong khoảng 2 phút. Khi lá chuyển sang màu xanh đậm thì vớt ra ngay. Thả rau sam vừa chần vào tô nước đá để hạ nhiệt, giúp giữ màu xanh và độ giòn của rau. Khi rau đã hoàn toàn nguội bạn vớt ra, vắt bớt nước và cắt thành các đoạn ngắn.

Bước 2: Cho nước mắm (hoặc nước tương), giấm, đường (theo tỉ lệ 2:1:1) và một chút dầu mè vào bát, khuấy đều đến khi hòa quyện. Tiếp đó cho tỏi, ớt băm (tùy thích) và ớt băm vào trộn đều để được phần nước sốt. Sau đó bạn cho rau sam vào âu, thêm nước sốt vừa pha vào, trộn đều. Món ăn có vị chua cay hấp dẫn, đặc biệt thích hợp cho mùa hè!

4. Mướp: Loại "rau" thanh mát và mọng nước

Mướp là loại rau theo mùa phổ biến trong mùa hè, chúng mềm, mọng nước, có vị ngọt tự nhiên, rất ngon miệng. Đây là loại thực phẩm thích hợp để giải nhiệt mùa hè. Bản thân cây mướp cũng như quả có "chất nhầy xua đuổi côn trùng" tự nhiên nên sâu bọ và côn trùng gần như tránh xa. Do đó đây cũng là loại thực phẩm theo mùa không hề dùng thuốc trừ sâu trong quá trình chăm nuôi. Mướp có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon và thường những người sành ăn sẽ chọn lựa những quả tươi ngon để chế biến cho gia đình mình thưởng thức trong mùa hè.

Công thức gợi ý: Canh mướp, nấm và trứng

Nguyên liệu: 1-2 quả mướp hương, 1/2 gói nấm ngọc châm, 1-2 quả trứng gà, bột nêm, lượng gia vị thích hợp, bột tiêu trắng, 1-2 cây hành lá xắt khúc.

Cách làm món canh mướp, nấm và trứng

Bước 1: Gọt vỏ mướp, lưu ý gọt không quá sâu để giữ màu xanh bên ngoài của mướp, giúp món ăn đẹp hơn. Sau đó rửa sạch rồi cắt thành các miếng nhỏ, ngâm ngay vào nước muối loãng để tránh bị thâm. Nấm ngọc châm cắt bỏ gốc rồi rửa sạch. Đập trứng gà vào bát, đánh đều. Đun nóng chảo với một ít dầu ăn, sau khi dầu nóng đổ trứng vào, khi trứng đông thì nhanh tay cho đến khi trứng chín mềm, thành các miếng rời rạc. Lấy trứng ra, để riêng.

Bước 2: Cho một chút dầu ăn vào nồi, đun nóng rồi thêm mướp cùng nấm, xào nhanh tay trong khoảng 2 phút. Khi thấy mướp chuyển màu hơi trong thì cho lượng nước sôi vừa đủ vào. Bạn nên cho nước sôi vì sẽ giúp nước dùng trong hơn. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm xuống lửa vừa và nấu trong 3-5 phút cho đến khi mướp chín mềm hoàn toàn thì đổ trứng đã chiên vào nồi. Nêm lượng gia vị vừa đủ và một ít bột tiêu trắng (tùy chọn), khuấy đều và tắt bếp. Cho hành lá xắt nhỏ vào, lấy canh ra tô và thưởng thức.