Có 600 triệu đồng nên mua nhà vùng ven TP HCM hay đầu tư chứng khoán?

Ông Nguyễn Văn An, nhân viên văn phòng tại quận 1 (TP HCM), cho biết đang có khoản tiết kiệm 600 triệu đồng, thu nhập mỗi tháng 20 triệu đồng, sau khi trừ các chi phí sinh hoạt, ông còn dư khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Với số tiền có được và tiền tích lũy hằng tháng, ông An đang đắn đo giữa việc nên vay mượn thêm 1,5 tỉ đồng để mua nhà ở Dĩ An (tỉnh Bình Dương) hoặc vùng ven khác để có chỗ ở ổn định hay học đầu tư chứng khoán để kiếm lời và tiếp tục ở thuê?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Vũ Thị Hương, Chuyên gia Hoạch định Tài chính cá nhân, Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, cho biết với dòng tiền hiện tại, sẽ rất khó để ngân hàng cho ông vay 1,5 tỉ đồng mua nhà.

Còn nếu đầu tư hết tiền vào kênh chứng khoán sẽ rất rủi ro do ông chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm ở lĩnh vực này. Do đó, ông có thể xem xét một số phương án dưới đây.

Cụ thể, phương án 1, ông An vẫn thực hiện vay ngân hàng để tận dụng được ưu thế về lãi vay thấp nhưng giảm lại số tiền đi vay để phù hợp với dòng tiền hiện tại.

Ông có thể cân nhắc số tiền trả lãi và gốc hằng tháng không quá 9 triệu đồng/tháng, tương đương với mức vay là khoảng từ 700 triệu đến 900 triệu.

Với số tiền này, ông An có thể tìm nhà mua nhà đất diện tích nhỏ hoặc căn hộ chung cư ở Dĩ An (Bình Dương), một số huyện vùng ven TP HCM. Ngoài ra, ông có thể chọn mua bất động sản ở Long An, Đồng Nai... nhưng việc di chuyển sẽ xa hơn so với đi từ quận 1 ra khu vực Dĩ An.

Một khu nhà thấp tầng ở vùng ven TP HCM. Ảnh tư liệu

Ở phương án 2, ông có thể chọn cách vay ngân hàng mua đất để đầu tư và đi ở trọ. Với chu kỳ mới của nền kinh tế, giai đoạn năm 2025-2027, đất vùng ven được dự báo là phân khúc tăng trưởng mạnh.

Để giảm bớt rủi ro, ông cần tìm gặp được những người môi giới tốt, hay ủy thác cho các tổ chức uy tín để tìm kiếm các bất động sản vùng ven tiềm năng.

Cuối cùng, nếu chưa thực hiện ngay việc mua nhà hoặc đầu tư bất động sản, ông An nên đa dạng hóa danh mục đầu tư thay vì bỏ hết vào kênh chứng khoán.

Một là, ông có thể đợi các nhịp điều chỉnh giảm của giá vàng để mua vào nhưng không nên nắm giữ 10% tổng giá trị tài sản.

Hai là, ông cần phân bổ một tỉ trọng tiết kiệm vừa phải trong danh mục tài sản với kỳ hạn một tháng, 6 tháng hoặc 1 năm.

Ba là, với số tiền thặng dư 6 triệu đồng/tháng, ông có thể tìm đến các cơ chế đầu tư có sự tham gia của những chuyên gia để được tư vấn và phân bổ phù hợp vào cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.