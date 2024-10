Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Bảng giá đất mới phù hợp thực tế

Chiều 22/10, UBND TP.HCM tổ chức họp báo công bố Quyết định số 79/2024 của UBND TP về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2020 của UBND TP quy định về bảng giá đất trên địa bàn.

Quyết định số 79/2024 có hiệu lực từ 31/10/2024 đến hết 31/12/2025.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, đây là quyết định quan trọng, có tác động đến nhiều mặt kinh tế xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại họp báo.

Ông Bùi Xuân Cường nhận định, việc xây dựng bảng giá đất theo quyết định 02 bị giới hạn bởi các quy định về khung giá đất, quy định của Luật Đất đai 2013 nên qua thời gian bị lạc hậu, không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thực hiện các quy định của Luật Đất đai 2024, Nghị định 71, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) các sở ngành có liên quan để xây dựng bảng giá đất phù hợp với Luật Đất đai 2024 và tình hình thực tiễn tại địa phương. Trong quá trình xây dựng, TP.HCM đã lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn, được báo chí rất quan tâm và phản ánh trong thời gian qua.

"Việc điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn TP theo nguyên tắc thị trường nhằm tạo sự phù hợp với thực tế, với quy định của Luật Đất đai 2024", ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Theo đó, giá đất điều chỉnh tăng khoảng 4-38 lần so với giá được quy định tại Quyết định 02/2020. Cao nhất là ở đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi (Quận 1) giá đất lên đến 687,2 triệu đồng/m2, tăng hơn 4 lần so với trước. Đường Hàm Nghi, đường Hàn Thuyên (Quận 1) có mức giá khoảng 430 triệu đồng/m2, tăng khoảng 4 lần so với bảng giá cũ.

Giá đất ở huyện Cần Giờ tương đối thấp hơn một số quận, huyện khác. Điển hình tại khu dân cư ấp Thiềng Liềng có giá 2,3 triệu đồng/m2, khu dân cư Thạnh Bình, khu dân cư Thạnh Hòa có giá 3 triệu đồng/m2.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM phân tích các lợi ích của bảng giá đất sau điều chỉnh, cụ thể:

Các khoản lệ phí, thuế, tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, bao gồm các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là hộ gia đình, cá nhân được công khai minh bạch và công bằng.

Các khoản xử phạt hành vi vi phạm về đất đai thay đổi theo hướng tăng. Điều này góp phần răn đe và làm giảm các hành vi vi phạm, làm trong sạch và phát triển thị trường bất động sản một cách lành mạnh.

Việc xác định giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đất đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật được thực hiện nhanh hơn và tạo điều kiện cải thiện việc tiếp cận đất đai của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Đối với người có đất thu hồi, việc xác định giá tái định cư sẽ công khai, minh bạch và nhanh hơn so với trước đây, đảm bảo công bằng trong giá thu hồi đất và giá bán nền tái định cư.

Bên cạnh các tác động có tính tích cực, việc điều chỉnh bảng giá đất cũng tác động đến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của một số người dân.

Trước đó, đầu tháng 7/2024, UBND TP.HCM giao Sở TN&MT xây dựng bảng giá đất điều chỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đến ngày 30/7, Sở TN&MT đã trình bảng giá đất điều chỉnh cho Hội đồng thẩm định bảng giá đất TP.

Tuy nhiên, thời điểm đó, bảng giá đất điều chỉnh nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn người dân đều cho rằng giá đất tăng quá cao sẽ dẫn đến tiền thuế, phí phải nộp khi người dân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cũng tăng theo.

Sau khi nhận được nhiều ý kiến góp ý và cân chỉnh giá đất cho phù hợp, ngày 14/10, Sở TN&MT đã trình lại cho Hội đồng thẩm định bảng giá đất TP. Tại báo cáo thẩm định, hội đồng thống nhất với đề xuất của Sở này.