Có công việc đáng mơ ước ở thành phố, bà mẹ 2 con bất ngờ "về rừng" sống thuận tự nhiên

Cựu sinh viên trường Ngoại thương và quyết định bỏ phố về rừng làm nông dân

Chị Giáp Hoài An (34 tuổi, quê ở Lục Ngạn - Bắc Giang) sở hữu bảng bảng thành tích sáng chói từ thời học sinh cho đến khi ra trường đi làm: Cựu học sinh chuyên Toán - Trường THPT chuyên Bắc Giang (Thành phố Bắc Giang);

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Quốc tế - Đại học Ngoại Thương Hà Nội;

Từng làm nhiều công việc khác nhau như: Điều hành doanh nghiệp về công nghệ, phần mềm, dịch vụ cho thuê căn hộ, mở trung tâm dạy Tiếng Anh và giáo dục kỹ năng sống...

Hoài An là cựu sinh viên trường Ngoại Thương, sở hữu bảng thành tích và công tác khá nổi bật

Có thành tích nổi bật ít ai có thể ngờ rằng, một ngày đẹp trời, Hoài An lại trở thành nông dân chính hiệu. Bà mẹ hai con cũng cảm nhận rõ rệt nhất sự thay đổi một cách toàn diện, khi chọn bỏ phố về vườn tại xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.

Một trong những lý do chị Hoài An cùng chồng và hai con "về rừng" sống là bởi sau đại dịch Covid-19, công việc kinh doanh của chị bị ảnh hưởng nhiều.

Thời điểm đó, bà mẹ hai con đọc được một bộ sách 20 cuốn, nói về những tư tưởng của cuộc sống tu rèn nội tâm, sống tĩnh tại an lạc. Những tư tưởng ấy tiếp thêm cho Hoài An sự dũng cảm để có quyết định bước ngoặt:

"Mình gọi đó là sự dũng cảm, bởi lẽ cuộc sống ở phố và nông thôn khi đã có gia đình, con cái và doanh nghiệp… có thể nói là hai thế giới rất khác nhau, đâu đó đối lập nhau.

Gia đình mình quyết định dịch chuyển, giảm tải công việc, chú trọng hơn vào nội tâm và sức khỏe. Và tụi mình "dịch chuyển" từ Sài Gòn về vườn từ năm 2022." - Chị Hoài An tâm sự.

Đầu năm 2022, chị Hoài An về vườn trồng cây, dạy học

Xu hướng bỏ phố về quê lập nghiệp ngày càng được nhiều người trẻ chọn lựa. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống khi chọn tỉnh lẻ làm nơi sống không phải là quyết định dễ dàng, càng không phù hợp với những ai thích an nhàn, hưởng thụ.

Bởi dù ở phố hay về quê, "cơm áo không đùa với khách thơ". Nếu không duy trì được thu nhập hoặc chuẩn bị tài chính kỹ càng thì cuộc sống sẽ đều bấp bênh.

Bà mẹ hai con chia sẻ: "Gia đình mình có tích lũy tài chính và đất đai nhờ hai vợ chồng tự gây dựng từ trước khi bỏ phố về vườn thông qua các công việc.

Tuy nhiên, tài chính, đất đai là điều kiện đủ. Điều kiện cần là bạn phải là người sống có lý tưởng, nguyên tắc sống hài hòa, gần gũi với thiên nhiên, cực kỳ kỷ luật với mỗi thói quen nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Chỉ có vậy, cuộc sống bỏ phố về rừng vốn dĩ có phần tự do tự tại mới đạt được sự tự do tự tại vốn có của nó.

Nếu không, sẽ chỉ là sự bừa bộn, ngổn ngang, nản chí, chùn bước, khó khăn và không thể bước qua nổi từ những bước chân đầu tiên chứ đừng nói sống an vui, tự tại"

Để có cuộc sống an yên ở vùng đất nhiều mảng xanh an lành nhưng cũng không ít thử thách, khó khăn này, chị Hoài An và gia đình mất một thời gian dài làm quen với cuộc sống mới hoàn toàn khác biệt.

Bà mẹ hai con kể, chị đã khá khó khăn khi quyết định "bỏ phố về vườn", bỏ nền công nghiệp mỹ phẩm dưỡng da, thực phẩm chế biến, đóng gói sẵn. Bỏ cả nhịp sống bận rộn, tiện nghi nơi phồn hoa đô thị.

Đón Tết an nhàn nhờ lựa chọn lối sống thuận tự nhiên

Tết năm nay là năm thứ hai, chị Hoài An cùng gia đình tận hưởng một cái Tết hoàn toàn khác biệt so với những ngày còn ở phố.

Chị cùng chồng và hai con nhỏ (một bé 7 tuổi, một bé 3 tuổi) hiện đang theo lối sống thuận tự nhiên, tự cung tự cấp và ăn chay trường.

Do đó, ngày Tết, gia đình nhỏ không còn tất bật ngược xuôi như lúc ở thành phố. Nếu như trước đây, càng về những càng cuối năm, nhịp sống càng hối hả, bận rộn thì giờ đây, khi vừa làm nông dân, vừa áp dụng hình thức homeshooling (Giáo dục tại nhà) cho hai con, chị Hoài An có những ngày tháng thong dong, tự tại.

Đây là năm thứ hai, chị Hoài An có một cái Tết trọn vẹn nơi vùng đất mới

Theo Hoài An, "cái giá phải trả" cho 3 năm bỏ phố về vườn của chị là: Làn da chuyển từ chăm sóc các bước trắng mịn khi ở thành phố sang da nâu; Mái tóc dài và dày luôn suôn mượt bất chấp mồ hôi sương gió do làm vườn, chạy bộ phơi nắng, tập luyện;

Vóc dáng săn chắc, 3 năm không mất tiền mua thuốc. Tiết kiệm kha khá chi phí cho thực phẩm chức năng, phòng tập Gym, thay thế bằng rau củ quả...

"Nhà mình ăn chay, sống "tự cung tự cấp", rau củ quả, các loại hạt có sẵn trong vườn. Kinh tế thu từ việc bán hạt, hoa quả sấy, mật và mật lên men, nước enzim, bột sắn dây,…

Đồng thời, mình còn được một số phụ huynh quanh vùng nhờ dạy kỹ năng và Tiếng Anh cho con. Cuộc sống tối giản nên không chi phí gì nhiều.

Năm hết, Tết đến, gia đình mình cũng thong dong như bao ngày, rau quả hạt ngoài vườn đuề huề, trù phú. Thậm chí, mình còn có phần nhàn hơn vì xưởng và giao hàng nghỉ. Cả gia đình có thời gian cho các thú vui.

Các anh thì vẫn chăm vườn như một niềm vui, mình thì làm đồ handmade (son môi từ củ rền đỏ, sáp ong, mật ong tự nhiên, dầu mè, kem dưỡng da từ nước ép nghệ, sáp tắm từ quả bơ); Anh chị thì gói bánh, làm hành tỏi, rau củ muối chua, làm bánh kẹo từ bột cacao, hoa quả, hạt vườn nhà.

Cả nhà dành thời gian đi ngắm sắc Xuân phố phường, ngồi quây quần thưởng trà bên vườn, bên bếp lửa…" - Chị Hoài An kể.

Tận hưởng một cáo Tết hoàn toàn khác biệt so với lúc ở thành phố, từ không gian đến cảnh vật, cảm xúc... bà mẹ hai con cảm thấy sự lựa chọn và "trả giá" của mình hoàn toàn xứng đáng.

Cuộc sống ở vườn vẫn luôn có những trở ngại, thách thức. Nhưng với vợ chồng chị Hoài An, chính những trở ngại đó là cách họ lựa chọn để tu rèn thân - tâm - trí.

Và khi về vườn, họ sống một phần an lạc, tĩnh tại, thong dong. Nhưng một phần vẫn cực kỳ kỷ luật và không ngừng phát triển.