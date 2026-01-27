Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cô dâu Tây Ninh lấy chồng Campuchia: Cận cảnh dinh thự mang tên cô dâu và màn "rước đại gia về ở rể" có 1-0-2

27-01-2026 - 13:42 PM | Lifestyle

Qua những hình ảnh được chia sẻ, dinh thự nhà gái nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Sau khi đám cưới xa hoa bậc nhất đầu năm 2026 của cô dâu Tây Ninh và chú rể người Campuchia gây bão mạng xã hội, nhiều người không khỏi tò mò về gia thế thực sự của "cô dâu bạc tỷ". Mới đây, loạt khoảnh khắc hiếm hoi hé lộ cơ ngơi nhà gái tại Tây Ninh tiếp tục khiến dân tình không khỏi trầm trồ trước độ giàu có và quy mô của gia đình cô dâu.

Cô dâu hot nhất MXH: Ái nữ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, "đứng tên" dinh thự nhà gái ở Tây Ninh

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

Được biết, cô dâu là ái nữ của một gia đình kinh doanh xuất nhập khẩu có tiếng tại Tây Ninh, sở hữu nền tảng kinh tế vững mạnh và hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thương mại. Trong khi đó, bố chú rể cũng là một thương nhân có tiếng tại Campuchia, cho thấy cuộc hôn nhân này thực sự là sự kết hợp "môn đăng hộ đối" đúng nghĩa giữa hai gia đình Việt - Cam.

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

Qua những hình ảnh được chia sẻ, dinh thự nhà gái nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Căn nhà bề thế, rộng lớn, thiết kế sang trọng và tọa lạc tại vị trí đắc địa của Tây Ninh. Đặc biệt, chi tiết khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động chính là việc bố mẹ cô dâu đặt tên dinh thự theo tên con gái, như một cách thể hiện tình yêu thương, sự trân trọng và niềm tự hào dành cho ái nữ của mình. Chỉ riêng điều này cũng đủ cho thấy cô dâu được nâng niu và yêu chiều đến mức nào.

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

Chú rể Campuchia ở rể Việt Nam: Được bố vợ tặng siêu xe, sang tên luôn mảnh đất "triệu đô"

Không chỉ gây chú ý bởi cơ ngơi "không phải dạng vừa", đám cưới này còn khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ phong tục đặc trưng của Campuchia - chế độ mẫu hệ. Theo đó, thay vì cô dâu theo chồng về Campuchia, thì chú rể lại về ở rể tại dinh thự nhà gái ở Việt Nam. Đây được xem là một lựa chọn vừa đúng với văn hóa Campuchia, vừa thể hiện sự tôn trọng và hòa hợp giữa hai bên gia đình.

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

Trong lễ đón dâu, bố vợ còn hào phóng tặng con rể một chiếc Ford Raptor trị giá hơn 1.000 USD với lời nhắn nhủ giản dị: "Tặng riêng cho con rể để con chạy xe đi uống cà phê, đi làm ăn". Ngoài ra hai vợ chồng còn được bố vợ tặng 1 mảnh đất hiện đang là xưởng của công ty với giá trị hơn 1 triệu USD. Ngoài ra còn quà hồi môn của hai bên gia đình, trị giá vài chục tỷ gồm vàng bạc trang sức, sổ đỏ và tiền mặt...

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

Bên cạnh đó, mức độ đầu tư cho lễ cưới tại nhà gái cũng khiến dân tình choáng ngợp. Riêng phần rạp cưới và cổng hoa, từ lễ ăn hỏi, lễ đón dâu cho đến ngày tổ chức tiệc cưới, mỗi ngày đều được trang trí theo một phong cách riêng, thay đổi hoàn toàn concept nhưng vẫn giữ chung tinh thần rực rỡ, xa hoa và hoành tráng bậc nhất khu vực. Nhiều người nhận xét, đây có lẽ là một trong những đám cưới được đầu tư chỉn chu và chịu chi nhất Tây Ninh trong năm 2026 này.

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho, @jolipolicouture)

(Nguồn: @sangle.makeupartist, @ngoclinh_987)

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ mới

