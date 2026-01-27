Kim Huyền Sâm đóng hài Tết còn song ca cùng 1 nam NSƯT, không ngại khen đàn anh "tuyệt vời"

MC Kim Huyền Sâm là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua hàng loạt chương trình chính luận. Không chỉ là một MC dày dạn kinh nghiệm, cô còn là nghệ sĩ tên tuổi của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, ghi dấu ấn suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Năm nay, Kim Huyền Sâm mang đến cho khán giả hình ảnh mới mẻ khi lần đầu lấn sân sang diễn hài trong chuỗi chương trình hài Tết của nghệ sĩ Vượng Râu. Chia sẻ về cơ duyên này, nữ MC cho biết cách đây 8 năm, cô từng nhận được lời mời dẫn chương trình của Vượng Râu nhưng do trùng lịch công tác tại Hàn Quốc nên đành lỡ hẹn.

Kim Huyền Sâm xinh đẹp trong tà áo dài của NTK Kenny Thái.

Nữ nghệ sĩ và đàn anh Vượng Râu.

"Mời vài lần mà chưa có duyên. Đến năm ngoái, có lẽ duyên vừa tới nên Sâm nhận lời dẫn chương trình Tết Vạn Lộc nhân dịp kỷ niệm 20 năm, cũng trùng hợp với 20 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Năm nay bén duyên hơn vừa làm MC, vừa tham gia vai hài chiếu Tết của anh Vượng", Kim Huyền Sâm chia sẻ.

Khi được hỏi về những khó khăn khi lần đầu diễn hài, Kim Huyền Sâm thẳng thắn cho biết chặng đường nghệ thuật của cô đã trải qua không ít thử thách nên việc thử sức ở lĩnh vực mới cũng là điều cô sẵn sàng đón nhận. "Sâm luôn cố gắng cống hiến hết sức mình và may mắn là mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Hy vọng sẽ được khán giả đón nhận", nữ MC bày tỏ.

Nói thêm về vai trò MC trong chương trình Tết Vạn Lộc, Kim Huyền Sâm cho biết so với việc dẫn các chương trình chính luận, truyền hình trực tiếp trên sóng VTV – nơi mọi lời dẫn đều có kịch bản chuẩn bị kỹ lưỡng thì chương trình mang màu sắc giải trí hoàn toàn khác.

Kim Huyền Sâm là một trong 4 MC của Tết Vạn Lộc 2026.

Theo nữ MC, tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng mong muốn cảm xúc chân thật nên trước khi lên sân khấu, 4 MC chỉ trao đổi nhanh và dẫn dắt ngẫu nhiên để tạo sự hấp dẫn, khác biệt so với các sự kiện thông thường. Điều này buộc cô phải thích nghi, tập trung cao độ và linh hoạt theo cảm xúc của khán giả cũng như mạch chương trình.

Không chỉ đảm nhận vai trò MC và diễn hài, trong Tết Vạn Lộc, Kim Huyền Sâm còn tham gia biểu diễn với vai trò ca sĩ, kết hợp ăn ý cùng nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo trong các tiết mục song ca.

"Là người dẫn chương trình truyền hình suốt 21 năm qua, Sâm đã gặp và làm việc với hầu hết các nghệ sĩ lớn trong Nam ngoài Bắc nên khi kết hợp với nghệ sĩ Quang Tèo rất dễ ăn ý và tung hứng. Anh Tèo thực sự tuyệt vời và đa tài", Kim Huyền Sâm chia sẻ.

Kim Huyền Sâm hội ngộ các bậc tiền bối trong nghề.

Phần song ca của Kim Huyền Sâm và Quang Tèo.

Trước đó, trong chương trình Hài hát tình ca gồm 26 tập, Kim Huyền Sâm đã song ca cùng Quang Tèo hai ca khúc "Phút cuối" và "Lâu đài tình ái". Đáng chú ý, cả hai gần như không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau nhưng vẫn nỗ lực cao nhất. "Cuối năm ai cũng bận rộn nên anh em chỉ trao đổi qua điện thoại, thống nhất ý tưởng rồi lên sân khấu thoại trực tiếp luôn", cô nói thêm.

Kim Huyền Sâm cũng cho biết, trong ngày dẫn Tết Vạn Lộc, dù sức khỏe không tốt, bị sốt và rối loạn tiền đình, cô vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc. "May mắn là mọi thứ đều suôn sẻ, chương trình diễn ra trọn vẹn và cả ê-kíp đều rất hoan hỉ", nữ MC chia sẻ.