Cổ đông Hoá AN (DHA) sắp nhận tiền cổ tức đợt 1/2022 tỷ lệ 30%

Ngày 4/1/2023 tới đây, CTCP Hoá An (mã chứng khoán: DHA) sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán là 30% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 13/1/2023.

Như vậy với hơn 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hoá An sẽ chi ra hơn 45 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2022, Hoá An lên kế hoạch chia cổ tức dự kiến từ 30 - 50% bằng tiền mặt. Thực tế cổ đông sở hữu cổ phần DHA luôn nhận được mức cổ tức tiền mặt khá cao và đều đặn trong nhiều năm qua, đều từ 50%-70%.

Xét tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính tháng 11 ghi nhận doanh thu của Hoá An đat 345 tỷ đồng trong 11 tháng đầu năm 2022, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Kết quá, lợi nhuận sau thuế 11 tháng đạt hơn 57 tỷ đồng, giảm khoảng 31% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 11/2022, tổng tài sản của Hóa An đạt 491 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu chiếm 447 tỷ đồng, tương đương 91% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm 41 tỷ đồng sau 11 tháng.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên 26/12, mã DHA đạt 34.100 đồng/cổ phiếu, tăng mạnh 43% so với vùng đáy giữa tháng 11. Dù vậy, thị giá hiện vẫn giảm 43% so với vùng đỉnh sát ngưỡng 60.000 đồng/cp hồi tháng 4 năm nay.