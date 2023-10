Cổ đông ngoại chưa thể thoái vốn tại Vinasun (VNS) sau một thập kỷ đầu tư

Trong thông báo mới nhất, TAEL Two Partners Ltd đã báo cáo không bán ra bất kỳ cổ phiếu VNS của CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) trong tổng số 2,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký trong suốt từ 17/10 đến 27/10/2023. Nguyên nhân do thanh khoản thị trường thấp.

Như vậy, tổ chức ngoại này hiện vẫn nắm hơn 12,4 triệu cổ phiếu VNS, tương ứng tỷ lệ 18,3% vốn.

Ngay sau khi bán không thành công, TAEL Two Partners Ltd tiếp tục đăng ký bán ra 2,5 triệu cổ phiếu VNS theo phương thức khớp lệnh, thời gian giao dịch dự kiến từ 31/10 đến 29/11/2023. Mục đích đưa ra nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Hiện tại, cổ phiếu VNS trên thị trường đang trong nhịp điều chỉnh mạnh sau khi tiến gần về đỉnh lịch sử cũ. Cổ phiếu này đang dừng ở mức 14.350 đồng/cp, giảm 17% so với đầu năm. Tạm tính tại mức thị giá hiện tại, TAEL có thể thu về khoảng 36 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký.

Quyết tâm thoái vốn của cổ đông lớn nước ngoài tại VNS ghi nhận sau 10 năm rót vốn vào Vinasun. Được biết, TAEL Two Partners Ltd có quốc tịch tại “thiên đường thuế” Cayman và là thành viên thuộc TAEL Partners - công ty quản lý đầu tư được thành lập năm 2007, trụ sở tại Singapore. TAEL tập trung đầu tư vào các công ty tăng trưởng tại các nước khu vực châu Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Vinasun chính là khoản đầu tư đầu tiên của quỹ ngoại này tại Việt Nam.

Vào năm 2013, tổ chức này đã mua 3 triệu cổ phiếu VNS (6,9%) qua đợt phát hành riêng lẻ với mức giá 45.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị 135 tỷ đồng. Sau đó, TAEL liên tiếp mua thêm cổ phiếu VNS, qua đó gia tăng sở hữu lên 18,3%. Theo ước tính, quỹ đã bỏ ra 383 tỷ đồng để nắm giữ lượng cổ phần trên.

Ngoài ra, TAEL thoái vốn sau khi vừa nhận 2 đợt cổ tức liên tiếp từ Vinasun. Cụ thể, lần lượt vào giữa tháng 8 và giữa tháng 9/2023, công ty đã chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 với tổng tỷ lệ 45% bằng tiền (tương ứng 01 cổ phiếu nhận về 4.500 đồng). Công ty sẽ hoàn tất việc trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường hồi giữa tháng 7 với tổng tỷ lệ 45%.

Về tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2023, Vinasun ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 628 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 93 tỷ đồng, tăng 34% so với nửa đầu năm 2022. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện gần 47% kế hoạch doanh thu (1.345 tỷ đồng) và 45% mục tiêu lợi nhuận sau thuế (209 tỷ đồng) cả năm đề ra.