Xây lắp điện 1 (PC1) báo lãi đột biến quý 3 nhưng mới hoàn thành gần 1/3 kế hoạch cả năm sau 9 tháng

CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1 – mã: PC1) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 2.220 tỷ đồng, sụt giảm 26% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí giá vốn giảm mạnh 35% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về tăng trưởng 35%, ghi nhận 534 tỷ đồng.

Xét theo cơ cấu, hoạt động xây lắp điện đóng góp 22% đạt gần 478 tỷ đồng, song đã giảm tới 80% so với cùng kỳ năm trước. Mảng hoạt động chính đóng góp lớn nhất cho doanh thu phải kể tới bán quặng, phát sinh mới trong quý 3 năm nay trong khi cùng kỳ không ghi nhận, đem lại hơn 598 tỷ đồng (chiếm 27% doanh thu thuần).

Ngoài ra, PC1 cũng phát sinh doanh thu từ khai thác, vận hành khu công nghiệp đem lại 182 tỷ đồng, cùng kỳ không ghi nhận. Mảng bán điện mang về 381 tỷ đồng doanh thu, thu từ hoạt động sản xuất công nghiệp đạt hơn 401 tỷ đồng.

Mặt khác, doanh thu tài chính đạt hơn 42 tỷ đồng, gần gấp đôi so với 23 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ 2022. Chi phí tài chính cũng tăng 22% đạt 324 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tiếp tục ở mức cao lên tới 214 tỷ đồng. Khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết tiếp tục tăng lên hơn 4 tỷ đồng trong quý 3/2023.

Kết quả, PC1 ghi nhận lãi trước thuế hơn 140 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 101 tỷ đồng, cao gấp gần 23 lần so với lợi nhuận đạt được quý 3/2022 là 4 tỷ đồng, lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 66 tỷ đồng.

Trong quý 3, PC1 cho biết, doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh của lĩnh vực khai thác, vận hành khu công nghiệp khi cùng kỳ năm trước chưa phát sinh cùng với CTCP Khoáng sản Tấn Phát đã xuất khẩu các lô hàng đầu tiên và ghi nhận vào KQKD dẫn đến lợi nhuận cao hơn cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm , doanh thu thuần đạt 5.198 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 159 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và giảm 37% so với cùng kỳ, trong đó LNST cổ đông công ty mẹ đạt 66 tỷ đồng. Theo giải trình, lãi 9 tháng sụt giảm bởi thuỷ điện, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên sản lượng điện các nhà máy thuỷ điện giảm, đây là nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu bán điện và lợi nhuận gộp bán điện giảm so với cùng kỳ.

So với kế hoạch đề ra cho cả năm 2023 (lãi 511 tỷ đồng), PC1 mới thực hiện được hơn 31% chỉ tiêu về lợi nhuận.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản giảm 9% so với thời điểm đầu năm còn xấp xỉ 19.806 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 2.945 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14%; khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi chiếm 10% tổng tài sản, ghi nhận 2.180 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng dở dang giảm mạnh từ 1.376 tỷ đồng hồi đầu năm còn vỏn vẹn 87 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí dở dang của các dự án Thuỷ điện Bảo Lạc A và dự án khai thác lộ thiện khoáng sản Niken – Đồng.

Về phía nguồn vốn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PCC1 ghi nhận trên 1.289 tỷ đồng, hơn 711 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 293 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.