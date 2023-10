Cổ đông PNJ sắp nhận hơn 260 tỷ đồng tiền cổ tức ngay trong tháng 10

Ngày 23/10 tới đây, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 8%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được nhận về 800 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 20/10. PNJ dự kiến sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông chỉ sau 4 ngày chốt danh sách, vào ngày 27/10. Như vậy, với hơn 328 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PNJ sẽ chi khoảng 262 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, vào tháng 1 và tháng 7/2023, PNJ đã thực hiện tạm ứng 2 đợt cổ tức năm 2022 cho cổ đông, tỷ lệ chi trả trong mỗi đợt là 6% bằng tiền mặt (600 đồng/cp). Như vậy hoàn tất đợt thanh toán thứ 3, tổng mức chia cổ tức năm 2022 của PNJ là 20%, mức đã được cổ đông thông qua trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2023. Theo kế hoạch, tỷ lệ cổ tức dự kiến trong năm 2023 tiếp tục là 20%.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, PNJ đã công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2023 với doanh thu thuần đạt 2.328 tỷ đồng (tăng 1.338% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 78 tỷ đồng. Sự bứt phá này tới từ nền so sánh thấp trong cùng kỳ năm ngoái do thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội của nhà nước ở nhiều tỉnh thành.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thuần đạt 23.049 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 1.246 tỷ đồng, lần lượt tăng 88% và 99% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, PNJ đã hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/10, cổ phiếu PNJ đạt 79.500 đồng/cp.