Cổ đông SHB đề nghị tìm cách đưa cổ phiếu lên trên 12.000 hoặc 15.000 đồng, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển nói gì?

Tại Đại hội năm nay, vấn đề giá cổ phiếu tiếp tục thu hút được sự quan tâm của các cổ đông. Trong đó, một cổ đông có đặt ra câu hỏi cho Ban lãnh đạo ngân hàng về việc dù là cổ phiếu trong VN30 nhưng hiện giá SHB chỉ có 11.100 đồng/cp, thậm chí có lúc xuống dưới mệnh giá. Điều này khiến cổ đông phiền lòng. Do đó, cổ đông này đề nghị ban lãnh đạo cần có biện pháp cụ thể, đưa giá cổ phiếu khớp lệnh lên trên 12.000 đồng hoặc 15.000 đồng.

Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cho biết, về cổ phiếu, cổ đông chia sẻ là giá đang thấp. Tuy nhiên, thấp hay cao do các nhà đầu tư, do khẩu vị, do sự lựa chọn.

Theo ông Hiển, khi các nhà đầu tư quan tâm đến mã đầu tư, chúng ta phải nghiên cứu đánh giá các chỉ số tài chính, giá trị của danh mục vừa ngắn hạn vừa trung hạn vừa dài hạn có bền vững hay không? Bản thân nội tại sức khoẻ của doanh nghiệp quyết định cái cổ phiếu. Đã là cổ đông ai cũng muốn giá trị cao.

"Nhưng chúng ta tự hào SHB là một mã cổ phiếu có giá trị thanh khoản liên tục dẫn đầu. Ngay trên sàn Hose, chúng ta thấy nhiều người quan tâm", Chủ tịch Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh: "Các quý vị sẽ tự đánh giá. Các cổ đông tự lựa chọn. Với thanh khoản như vậy cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư là rất lớn".

Nói thêm về băn khoăn của cổ đông về việc pha loãng cổ phiếu khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, Chủ tịch SHB cho biết: Với vai trò là người chủ ngân hàng, ngoài cổ tức bằng tiền mặt thì phải nâng cao sức khoẻ của ngân hàng, điều này mang tính bền vững. Tăng vốn lên cũng góp phần và phục vụ vốn đấy, đầu tư kinh doanh, phát triển mạng lưới đâu tư kinh doanh, đem lại giá trị cho ngân hàng. Giá trị cổ phiếu lại nâng lên. Vì vậy, phải song song và ưu tiên nâng cao năng lực của doanh nghiệp. Đó là tầm nhìn chiến lược chung và dài hạn của SHB.

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

Cổ phiếu SHB đã được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) lựa chọn đưa vào chỉ số VN30 vào kỳ cơ cấu hồi tháng 7/2023. Chỉ số VN30 hay còn được gọi là rổ cổ phiếu bluechip, đại diện cho nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn hóa lớn trên thị trường.

Thời gian qua, cổ phiếu SHB liên tục dẫn đầu thị trường cũng như toàn ngành ngân hàng về khối lượng giao dịch. Gần đây nhất, cổ phiếu này ghi nhận khối lượng giao dịch khớp lệnh lên tới gần 99 triệu đơn vị trong phiên 15/4. Trước đó, cổ phiếu SHB cũng đã đạt mức thanh khoản kỷ lục hơn 127 triệu đơn vị vào phiên 31/1/2024.

Dù thanh khoản liên tục ở mức cao, song thị giá cổ phiếu này hiện vẫn ở nhóm thấp nhất ngành ngân hàng, chỉ cao hơn một số cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCoM. Trong nhóm VN30, thị giá của SHB cũng chỉ cao hơn cổ phiếu POW.

Việc cổ đông bày tỏ các kỳ vọng về thị giá cổ phiếu SHB không chỉ xuất hiện trong cuộc họp lần này. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, một số cổ đông rất vui vì giá cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian ngắn, từ 6.000 đồng/cp lên vùng 27.000 đồng.

Nói về vấn đề này, tại ĐHĐCĐ 2021, ông Đỗ Quang Hiển cho biết, ban lãnh đạo ngân hàng chỉ có trách nhiệm làm tốt, quản trị tốt để SHB phát triển lành mạnh, minh bạch, nhà đầu tư sẽ tự phân tích đánh giá chất lượng hiệu quả hoat động, giá trị doanh nghiệp được quyết định ra giá trị cổ phiếu. Cổ phiếu SHB tăng giá cũng cho thấy nhận được sự quan tâm đầu tư, khẳng định được giá trị của SHB trong hiện tại và tương lai.