Cổ đông Techcombank chuẩn bị nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%

Ngày 2/5, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank – TCB) đã có Quyết định triển khai việc chia cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng.



Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 22/5/2024. Tỷ lệ thực hiện là 15%/cổ phần, tức 1 cổ phần nhận 1.500 đồng. Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5.283 tỷ đồng. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt là 5/6/2024.

Bên cạnh đó, HĐQT Techcombank cũng có Quyết định thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Theo đó, Techcombank sẽ phát hành hơn 3,5 tỷ cổ phiếu cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phát hành là 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền nhận cổ phiếu, 1 quyền nhận cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Sau phát hành, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng gấp đôi lên gần 70.500 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong vòng 45 ngày kể từ ngày Uỷ ban CKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Được biết, năm 2024 là năm đầu tiên sau 10 năm Techcombank trở lại với việc chia cổ tức bằng tiền mặt. Trong khi đó, đối với hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, lần thực hiện gần nhất là năm 2018 với tỷ lệ chia lên tới 200%.

Mới đây, Techcombank đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, Techcombank là ngân hàng có lợi nhuận cao thứ hai trong hệ thống, chỉ sau Vietcombank.

Tại thời điểm cuối quý 1/2024, tổng tài sản của Techcombank tăng 4,3% so với cuối 2023 lên mức 885,7 nghìn tỷ đồng. Tính riêng Ngân hàng mẹ, tín dụng tăng trưởng 6,4% so với đầu năm lên ngưỡng 563,9 nghìn tỷ. Tiền gửi khách hàng của Techcombank tăng trưởng ấn tượng 18,3% so với cùng kỳ và ổn định so với đầu năm, đạt 458 nghìn tỷ đồng. Trong đó tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 49,4% so với cùng kỳ và 2% so với cuối năm 2023, giúp tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trong tổng tiền gửi tăng lên mức 40,5%, cao nhất toàn ngành.