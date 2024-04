Những phát biểu ấn tượng của lãnh đạo Techcombank tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

Ngày 20/4, Techcombank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua toàn bộ các tờ trình. Trong đó, ngân hàng thống nhất kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng 18,4%, đạt khoảng 27.100 tỷ đồng.



Nói về con số lợi nhuận này, Chủ tịch HĐQT Techcombank – ông Hồ Hùng Anh cho rằng, thị trường vẫn còn nhiều thách thức trong năm 2024 và ngân hàng đưa ra kế hoạch kinh doanh khá thận trọng, mặc dù trước đó năm 2023 ngân hàng đã vượt mục tiêu.

Đáng chú ý tại Đại hội, Chủ tịch Techcombank cho biết trong năm 2024 ngân hàng sẽ từng bước phát triển, mở rộng các phân khúc trước đây chưa phải là thế mạnh của nhà băng như cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cho vay tín chấp, cho vay tiêu dùng. Techcombank có điều kiện tốt để đẩy mạnh sang các phân khúc này khi ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, dữ liệu (data) giúp họ tiết giảm chi phí vận hành, quản trị rủi ro hiệu quả dựa trên dữ liệu và hành vi khách hàng.

Tiết lộ tại đại hội, CEO Techcombank, ông Jens Lottner cho biết tổng mức đầu tư cho công nghệ của ngân hàng lên đến 500 triệu USD, và hàng năm số tiền đầu tư cho công nghệ là hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện Techcombank đã có những tiến triển ấn tượng trên hành trình trở thành ngân hàng ứng dụng AI, khai thác sức mạnh dữ liệu để thúc đẩy giá trị kinh doanh. Hệ thống dữ liệu của Techcombank có thể chia ra 100 phân khúc vi mô, hướng tới mục tiêu "cá nhân hoá theo từng khách hàng", hơn 52 triệu phân tích tài chính cá nhân được cung cấp, tăng lệ chuyển đổi cho các chiến dịch mục tiêu,…

CEO Techcombank cho biết thêm, ngân hàng đã cố gắng đa dạng hoá danh mục hơn trong năm 2023, không chỉ tập trung khách hàng lớn mà còn khách hàng bán lẻ như SMEs và khách hàng cá nhân. Nhà băng này cũng tập trung vào những lĩnh vực ngoài recom như du lịch và tiêu dùng.

Về những thế mạnh vốn có của Techcombank như phân khúc khách hàng giàu có, cho vay lĩnh vực bất động sản, trái phiếu,…tiếp tục được phát triển. Nhìn lại 2 năm vừa qua, Chủ tịch Techcombank cho rằng ngân hàng đã chứng minh được năng lực quản trị rủi ro của mình, dù cả lĩnh vực bất động sản và trái phiếu đều gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn đối với mảng tư vấn trái phiếu, Techcombank không để bất kỳ trái phiếu nào bị quá hạn lãi, gốc, đảm bảo an toàn cho khách hàng. Chất lượng tài sản Techcombank thuộc nhóm tốt nhất, tỷ lệ nợ xấu hiện nay chỉ 1,2%.

Cuối năm 2023, Techcombank ghi nhận tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) khoảng 40%, ngang ngửa với MB và đang dẫn đầu hệ thống về tỷ lệ này. Số dư tiền gửi không kỳ hạn của Techcombank tăng trưởng ấn tượng trong năm qua, đặc biệt là giai đoạn nửa cuối năm.

CEO Techcombank nhìn nhận, CASA là một cuộc cạnh tranh khá gay gắt hiện nay. Theo đó, để cải thiện vị thế của mình trên đường đua này, Techcombank đã đưa ra các giải pháp vượt trội về thanh toán, tính năng "sinh lời tự động" và những trọng tâm khác với những nhà băng còn lại. Chẳng hạn, Techcombank không đặt nặng con số quy mô khách hàng mà chú trọng vào chất lượng, tỷ lệ khách hàng active, sử dụng Techcombank là ngân hàng giao dịch chính.

Năm 2023, Techcombank thu hút thêm 2,6 triệu khách hàng mới, cao hơn gấp đôi số lượng khách hàng mới thu hút được những năm trước. Trong đó việc Techcombank hợp tác với Masan để tạo ra hệ sinh thái Winlife đã giúp ngân hàng có thêm xấp xỉ 1 triệu khách hàng bán lẻ mới trong khi kênh số giúp thu hút 1,2 triệu khách hàng. Đáng chú ý, trung bình mỗi khách hàng sẽ có 50 lần đăng nhập vào ngân hàng trong một tháng, dẫn đầu về mức gắn kết khách hàng so với các ngân hàng trên toàn cầu.

"Tôi tin rằng mục tiêu 55% đối với tỷ lệ CASA là hoàn toàn đạt được, với những tính năng mới như sinh lời tự động. Chúng ta có thể sẽ đạt được kết quả này trong năm nay hoặc năm sau", CEO Techcombank nói.

Được biết, "sinh lời tự động" là tính năng cho tài khoản thanh toán mới được Techcombank ra mắt đầu năm nay. Theo đó, khách hàng chỉ cần kích hoạt tính năng, số tiền trong tài khoản thanh toán sẽ được luân chuyển tự động và được sinh lời theo ngày. Số tiền tiêu chuẩn, ở mức 10 triệu trong tài khoản thanh toán của khách hàng, sẽ hưởng lãi suất 0,1%/năm như tài khoản vãng lai thông thường. Số tiền từ 10 triệu trở lên sẽ được chuyển thành số dư sinh lời tự động, với lợi suất theo ngày cho khách hàng, lên đến 2,7%/năm theo chính sách của từng thời kỳ.

Tại đại hội, cổ đông cũng đặt câu hỏi với lãnh đạo Techcombank về việc ngân hàng không tham gia nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém, trong khi một số ngân hàng lớn khác tuyên bố có tham gia và qua đó được cấp hạn mức tín dụng cao hơn.

CEO Techcombank cho biết, ban lãnh đạo, HĐQT ngân hàng cũng đã thảo luận về vấn đề này, nhưng quyết định sau cùng là không tham gia vì khi nhận chuyển giao bắt buộc sẽ phải bỏ ra các chi phí lớn để hỗ trợ ngân hàng yếu kém đó. "Hiện Techcombank chỉ đang hỗ trợ tái cơ cấu các khoản vay của doanh nghiệp".



Ông Jens Lottner khẳng định, Techcombank sẽ không bị tụt hậu so với các ngân hàng khác khi không tham gia nhận chuyển giao bắt buộc để đối lại cơ chế "room" tín dụng thoáng hơn. Hiện so sánh các chỉ số tài chính thì Techcombank vẫn vượt trội so với toàn ngành.

Nói về tăng trưởng tín dụng, vị lãnh đạo Techcombank cho biết, "room" tăng trưởng hàng năm được Ngân hàng Nhà nước phân bổ dựa trên hiệu quả hoạt động năm trước đó và kỳ vọng khả năng tăng trưởng của từng ngân hàng. Techcombank vẫn thường được NHNN giao hạn mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với mặt bằng chung toàn ngành. Tuy nhiên, cũng có những ngân hàng được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn Techcombank. Dù vậy, CEO Techcombank cho rằng, tăng trưởng quá đột ngột sẽ phải trả giá ở mức độ nào đó, ví dụ như nợ xấu tăng nhanh. Theo ông, mức tăng trưởng 20-25%/năm là phù hợp với Techcombank.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, lãnh đạo Techcombank tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2025 mà ngân hàng từng đặt ra. Bên cạnh đó, tham vọng vốn hoá 5 tỷ USD của công ty con TCBS cũng được đề cập. Mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD của Techcombank vẫn luôn là điểm gây chú ý với nhà đầu tư trong những năm qua, khi ngân hàng lần đầu tiên đưa ra con số này vào năm 2021.

Chủ tịch Techcombank khẳng định con số 20 tỷ USD là khá thực tế. Việc tăng trưởng vốn hoá sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng phát triển của ngân hàng, định giá của thị trường,..Ông nhắc lại giai đoạn 2017, khi đó vốn hoá Techcombank mới chỉ đạt 500 triệu USD, đến năm 2018 sau khi IPO, định giá của ngân hàng đã lên 5 tỷ USD.

Ông Jens Lottner cũng cho biết, việc đặt ra mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD thể hiện khát vọng của Techcombank. Trong 5 năm qua, với P/B 2,5 lần thì mọi thứ đang trong tầm kiểm soát. "Chúng tôi cũng đã thảo luận nhiều với các nhà đầu tư nước ngoài, kỳ vọng là trong quý 3/2024 sẽ có các nguồn vốn đi vào", ông chia sẻ bên lề đại hội. CEO Techcombank nói thêm, với vị thế hiện tại của Techcombank, ngân hàng sẽ lựa chọn đối tác phù hợp, có nhiều kinh nghiệm về quản trị rủi ro và họ phải có nhiều kinh nghiệm về ngành ngân hàng nói chung.

"Thực tế, Techcombank đã dẫn đầu về ROE, ROA trong hệ thống ngân hàng. Hiện chúng tôi đang hướng tới ngân hàng xứng tầm đẳng cấp châu lục, có sự phát triển bền vững, vừa sinh lời, vừa đảm bảo an toàn vốn cao và chúng tôi vẫn đang hiện thực hoá mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD", CEO Techcombank cho biết. Techcombank vẫn theo đuổi những chiến lược đã đặt ra là: CASA đạt 55%, vốn hoá 20 tỷ USD, thu nhập phí chiếm 30% tổng thu nhập, ROE 20%.

Được biết hiện Techcombank chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ("room" ngoại) ở mức 22%. Theo Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh, điều này cho phép Techcombank có thể phát hành thêm cổ phiếu cho đối tác chiến lược với tỷ lệ 10%. "Chúng tôi đang xem xét tìm đối tác chiến lược, giá phát hành cổ phiếu cũng sẽ cao hơn, điều đó mang lại lợi ích chung cho tất cả cổ đông của Techcombank. Như vậy, đây là lợi thế của ngân hàng", ông Hùng Anh nói. Chủ tịch Techcombank cũng ví dụ năm ngoái VPBank đã thành công trong việc phát hành cho cổ đông chiến lược Nhật Bản SMBC giúp họ có thêm thặng dư vốn. Techcombank cũng đang tìm kiếm cơ hội tương tự.